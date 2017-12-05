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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۵

یافته های جدید نشان داد؛

سیاره های کوچک طلا و نقره را به زمین آوردند

سیاره های کوچک طلا و نقره را به زمین آوردند

یک شبیه سازی جدید نشان می دهد برخورد سیاره های کوچک عناصر گرانبهایی مانند طلا و نقره را به زمین آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تحقیقی جدید نشان داد، مدتی کوتاه پس از به وجود آمدن ماه، سیاره هایی کوچک زمین را بمباران کردند و همین امر عناصر گرانبهایی مانند طلا و نقره را به زمین آورد.

این سیاره ها که شباهت زیادی به ماه داشتند، عناصری مانند طلا، نقره و پلاتینیوم را به طور مستقیم به مرکز سیاره جوان زمین آوردند.

این یافته ها نتیجه شبیه سازی دانشمندان «موسسه تحقیقات ساوث وست» در کلورادو است و نشان داد برای مدتی طولانی سیاره هایی کوچک به طور مداوم با زمین برخورد می کردند. این سیارات ابعاد مختلفی داشتند و قطر برخی از آنها حتی به ۳هزار کیلومتر نیز می رسید.

درهرحال دانشمندان معتقدند این سیارات کوچک به تشکیل زمین کمک کرده اند. طی فرایند برخورد آنها با زمین  عناصر مختلف به سیاره خاکی رسیدند.

کد مطلب 4163461
شیوا سعیدی

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