نمایشگاه هنری معلولان کم توان ذهنی در کرمانشاه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از معلولان ذهنی کرمانشاه فرصتی یافته اند تا در قالب نمایشگاه به ارائه آثار هنری خود در زمینه های مختلف در محل فرهنگسرای کوثر بپردازند.

این نمایشگاه که از ۱۲ آذرماه، روز جهانی معلولین به همت مرکز جامع توانبخشی رضوان و با همکاری اداره کل بهزیستی و اداره امور فرهنگسراهای سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری دائر شده است، تا پایان هفته جاری دست ساخته های کم توانان ذهنی را در معرض دید عموم قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۹ پذیرای شهروندان است تا از کارهای ساخت دست فرزندان کم توان ذهنی این شهر بازدید کنند.

لازم به ذکر است، برگزاری نمایشگاه آثار هنری معلولان از زمان آغاز به کار نمایشگاه تاکنون با استقبال خوبی از سوی شهروندان مواجه شد.