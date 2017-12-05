پاکستان خواهان همراهی واشنگتن با اسلام آباد و تعامل با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا که به پاکستان سفر کرده است با ژنرال «قمر جاوید باجوه» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در «راولپندی» مقر نیروهای زمینی ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در این دیدار اعلام کرد که هند از خاک افغانستان برای انجام عملیات در خاک پاکستان استفاده می کند و این موضوع باعث نگرانی سران اسلام آباد شده است.

وی افزود ما غیر از همراهی واشنگتن با اسلام آباد چیز دیگری از آمریکا نمی خواهیم و خواست ما فروغ و گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه است.

باجوه همچنین در مورد تلاش های پاکستان در مبارزه علیه تروریسم گفت که ما چیزی بیشتر از آنچه در توان داشتیم را برای مبارزه با تروریسم در خاک خود استفاده کردیم و قربانیان زیادی نیز در این راه داشته ایم.

ماتیس نیز در این دیدار اعلام کرد که درخواستی از پاکستان نداریم و تنها خواهان تعامل با اسلام آباد و دور کردن تمام موانع ایجاد شده در جهت برقراری صلح در منطقه هستیم.

این در حالی است که وی در گفتگو با رسانه ها پیش از سفر خود به اسلام آباد اعلام کرده بود که در سفر خود به پاکستان پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر درخواست مجدد از اسلام آباد برای مبارزه عملی علیه تروریسم به ویژه شبکه «حقانی» و طالبان را به سران پاکستان ابلاغ خواهم کرد.

وی گفته بود که پاکستان همواره اعلام می دارد که در حال مبارزه با تروریسم در خاک خویش است، من نیز در سفر خود به این کشور خواهان مشاهده این امر هستم.

وزیر دفاع آمریکا همچنین در ادامه اظهارات خود از استفاده گروه های تروریستی از خاک پاکستان برای انجام عملیات در افغانستان اظهار نگرانی کرد.