کشف ۲۵ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، محمدعلی محمدی گفت: ماموران انتظامی شهرستان کبودراهنگ حین گشت زنی در محوهای موصلاتی به یک دستگاه خودروی باری مشکوک می شوند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۵ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق خارجی که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود توسط ماموران کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق کشف شده بیش از ۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، عنوان کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد و خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ عنوان کرد: یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با قاچاق کالا است و انتظامی شهرستان در مقابله با این پدیده شوم جدی است.