۹۰۰ ترازو در یزد سنجش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد استان یزد، محمدحسین ماجدی اردکانی اظهار داشت: طبق ماده ۱۴ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، همه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری در سراسر کشور که مورد استفاده دستگاه‌های دولتی یا غیر دولتی و کارخانجات و سایر مراکز تجاری قرار می گیرد، باید در فواصل زمانی معینی مورد آزمایش و کالیبراسیون واقع شوند که این کنترل و آزمایش در اصطلاح استاندارد آزمون دوره ای نامیده می شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۵ ضوابط اجرایی مذکور، این آزمون حداقل سالی یک بار انجام می شود اما در بعضی از موارد نسبت به وضعیت وسایل سنجش ممکن است در هر دو سال یک بار و یا با فاصله زمانی بیشتری طبق نظر سازمان استاندارد انجام شود.

ماجدی تاکید کرد: طبق ماده ۲۱ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، پرداخت هزینه آزمایش و علامت گذاری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش اعم از آزمایش اولیه یا دوره ای بر اساس تعرفه مصوب، برعهده صاحبان و مالکان آنها است که مسئولیت پذیری، تدین و تعهد هم استانی ها در ادامه این راه، بسیار مایه دلگرمی کارشناسان اداره کل استاندارد استان یزد است.

ماجدی اردکانی عنوان کرد: در جهت بسترسازی و اجرای استانداردهای حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها در استان آمادگی کامل داریم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد، ضمن این‌که با اتاق اصناف استان هم کاملاً هماهنگ هستیم.

وی افزود: آزمایشگاه های همکار این حوزه، بازو و موتور محرکه اصلی گسترش استاندارد هستند و مسئولان استاندارد استان، حمایت های لازم را از آنها خواهند داشت.