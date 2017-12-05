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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:

امحای ۱۹۰ قلم محصول آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در همدان

امحای ۱۹۰ قلم محصول آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در همدان

همدان - کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از امحا ۱۹۰ قلم محصول آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، مریم قیاسی با اشاره به بازدید از ۱۹۹ مراکز تولیدی، نگهداری و عرضه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی گفت: از این تعداد بازدید ۶۶ مورد مربوط به واحدهای تولیدی غذایی و بسته بندی مربوط بوده است.

وی عنوان کرد: ۳۰ مورد شناسه نظارت بهداشتی کارگاهی، ۴۶ مورد شناسه نظارت بهداشتی مشاغل خانگی، ۵ مورد واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی، ۸ مورد سردخانه و انبار نگهداری مواد غذایی و بهداشتی و ۴۴ مورد مراکز نگهداری عرضه و فروش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی انجام شده است که یک مورد از شناسه‌های نظارت بهداشتی کارگاهی دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی بود.

وی افزود: در یک ماه گذشته ۱۸۹ قلم محصول آرایشی و بهداشتی جمع آوری، ۴۰۰ کیلوگرم نمک غیر تصفیه بدون مارک و فاقد مشخصات توقیف و یک کارخانه آبمیوه به دادگاه معرفی شد.

کد مطلب 4163490

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