دستگیری سارق شمال شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کلانتری ۱۲۴ قلهک از دستگیری سارق منزل دیلم به دست خبر داد.

سرگرد ضرغام آذین بیان داشت: یکی از شهروندان طی تماس تلفنی با ۱۱۰ اعلام کرد ۴ نفر سارق با استفاده از دیلم و قیچی بزرگ قفل بری با تخریب قفل و درب ورودی قصد ورود به منزل را داشتند که با سروصدایم سارقین با بجا گذاشتن آلات و ادوات سرقت از محل متواری شدند.

وی افزود: اکیپی از عوامل تجسس به جهت بررسی و تحقیقات به محل سرقت مراجعه کردند که در ادامه تحقیق و بررسی و اموال بجا مانده از سارقین در صحنه و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته محل و با استفاده از شیوه های فنی و پلیسی موفق به شناسایی یکی از سارقین شدند که دارای سابقه و تحت تعقیب پلیس بوده است.

رییس کلانتری ۱۲۴ قلهک اظهار داشت: مراتب پس از اخذ دستورات قضایی لازم مامورین موفق به دستگیری یکی از سارقین در مخفیگاه خود شدند که پس از دلالت متهم به کلانتری ابتدا منکر هرگونه انجام سرقت شدند که پس از مواجهه حضوری با شاکی و مشاهده فیلم و مستندات به سرقت از منازل شهروندان با همدستی ۴ نفر از دوستانش در محدوده قلهک و تجریش اعتراف کردند که مراتب پس از تشکیل پرونده به دستور مقام محترم قضایی متهم به جهت دستگیری سایر همدستان و شناسایی مالباختگان در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.