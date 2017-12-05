برگزاری دوره آموزشی ویژه مداحان و شعرای آئینی در شهرستان بهار

سید داوود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره آموزشی ویژه مداحان و شعرای آئینی این شهرستان خبر داد.

حسینی گفت: آشنایی بیشتر مادحین اهل بیت(ع) با مقاتل، ادبیات، قرآن کریم و ادعیه یکی از ضروریات است که مورد توجه همه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و دلسوزان عرصه مداحی است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، دوره آموزش مداحان در دی ماه سالجاری با دعوت از اساتید مجرب و توانمند برگزار می‌شود.

حسینی افزود: در سامانه طوبای این شهرستان بهار بیش از ۱۲۵ نفر به‌عنوان مداح ثبت نام کرده اند که بیش از ۵۰ درصد آنها سطح بندی شده و در حال صدور کارت برای آنها هستیم.