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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۳

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان:

تئاتر ابزاری برای آموزش و تعلیم به کودکان است

تئاتر ابزاری برای آموزش و تعلیم به کودکان است

همدان - مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: تئاتر ابزاری برای آموزش و تعلیم به کودکان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خزاعی شامگاه دوشنبه در بازدید از ستاد برگزاری جشنواره تئاتر کودک بر تأثیر آموزش از طریق هنر تئاتر تأکید کرد و گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های اجرایی استان همدان انجام شده که این امر به برگزاری هرچه بهتر جشنواره کمک می کند.

خزاعی افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی، تمام تلاش خود را کرده که همانند سال‌های گذشته همراهی و هماهنگی های لازم را با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد برگزاری جشنواره داشته باشد.

وی عنوان کرد: علاوه بر سالن کانون دانش آموزی مهدیه، هماهنگی های لازم برای حضور دانش‌آموزان در سالن های نمایش انجام شده و تلاش کردیم تا حد ممکن، دانش‌آموزان سراسر استان از برنامه‌های جشنواره در همدان و شهرستان های استان استفاده کنند.

خزاعی تأکید کرد: هنر، زبانی گویا برای آموزش و تعلیم است؛ البته به شرطی که نمایش متناسب با نیاز جامعه هدف تهیه شده باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این اداره در طول سال از تئاتر دانش آموزی حمایت می‌کند و گروه های بسیار خوبی در سطح دانش آموزان وجود دارد که در مسابقات کشوری نیز حضور پیدا می کنند.

کد مطلب 4163496

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