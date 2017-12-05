ایجاد بستر مناسب برای انتقال تجربیات در سطح بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت؛ دو نشست از مجموعه نشست های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

هادی شهریار شاه حسینی معاون بین الملل دانشگاه در این نشست به برخی دستاوردهای علمی دانشگاه در احراز رتبه های برتر در نظام های رتبه بندی جهانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ما قریب به ۹۰ سال گذشته، توفیقات زیادی داشته که خلاصه آن قرار گرفتن در بین ۶۰۰ دانشگاه برتر دنیاست.

وی اشاره کرد: دانشگاه علم و صنعت ایران در چند سال اخیر، در رتبه بندی QS و تایمز موفقیت های مستمر داشته و در سطح کشور رتبه های اول تا سوم و اغلب اول را داشته است.

وی ادامه داد: همچنین به همت اساتید و دانشجویانمان در رتبه بندی سال ۱۷-۲۰۱۶ QS، در حوزه استنادات و سرانه آن در رتبه ۱۹ جهانی قرار گرفتیم و این مسئولیت بیشتری برای ما ایجاد می کند که بتوانیم این رتبه ها را حفظ کنیم.

معاون بین الملل دانشگاه سپس به معرفی برخی اقدامات اخیر و مهم این معاونت در دانشگاه پرداخت و از آکادمی بین الملل دانشگاه به عنوان یکی از زیرساخت های تسهیل کننده روابط بین الملل نام برد.

وی گفت: ما بدون توسعه ساختارهای ستادی، امکان تسهیل کننده مبتنی بر فناوری روز یعنی اینترنت را فراهم کرده ایم.

وی سه هدف کلی اکادمی بین الملل دانشگاه را ایجاد بستر مناسب برای انتقال تجربیات موفق در سطح بین المللی توسط اعضای هیات علمی داخل و خارج؛ همتایابی علمی و برگزاری نشست های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان برشمرد و توضیح داد برگزاری دو نشست علمی امروز در همین راستا بوده است.