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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۲

وزیر خارجه پاکستان خطاب به ماتیس:

اعتماد سازی یک طرفه نیست؛ آمریکا هم برای ایجاد اعتماد گامی بردارد

اعتماد سازی یک طرفه نیست؛ آمریکا هم برای ایجاد اعتماد گامی بردارد

وزیر خارجه پاکستان طی اظهارتی خطاب به وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که برای اعتمادسازی میان طرفین لازم است که هر دو طرف تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع آمریکا طی اظهاراتی گفت: آمریکا خواهان حل مسئله مهاجرین افغانستانی و همچنین مسائل مرزی افغانستان و پاکستان است.

وی افزود: باید اعلام کنیم که این ها مسائل بسیار مهمی هستند که اسلام آباد برای حل آنها اقدامات عملی انجام داده است و نباید در این خصوص اتهامی را به پاکستان وارد کرد.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفت که از ۱۲۸ حمله ای که به خاک پاکستان صورت گرفته ۱۲۵ حمله از سوی خاک افغانستان بوده است.

وی افزود: «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که دو کشور باید اعتماد سازی کنند اما این کار آسانی نیست چرا که اعتماد سازی باید از سوی هر دو طرف صورت بگیرد.

خواجه آصف در ادامه خطاب به ماتیس گفت که ما هرگز در هیچ سطحی درخواست حمایت مالی از آمریکا نکرده بودیم.

وی تاکید کرد که ما به وسیله جنگند های «اف ۱۶» آمریکا عملیات هوایی خود علیه گروه های تروریستی را انجام می دادیم که واشنگتن  به جای کمک، اعزام این جنگنده ها به اسلام آباد را نیز متوقف کرد؛ این اقدام واشنگتن صلاحیت های اسلام آباد در مبارزه با تروریسم را کاهش خواهد داد.

وی در پایان سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان را مثبت خواند و گفت که آمریکا برای افزایش روابط دوجانبه و حمایت پاکستان در مبارزه با تروریسم اطمینان داده است.

کد مطلب 4163518

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