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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۲

بخشدار آب‌پخش:

طرح‌های تحول‌آفرین در حوزه گردشگری آبپخش اجرا شود

طرح‌های تحول‌آفرین در حوزه گردشگری آبپخش اجرا شود

بوشهر - بخشدار آب‌پخش خواستار توجه ویژه مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر به قابلیت‌های گردشگری آبپخش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: بخش آبپخش با داشتن بیش از یک میلیون اصله نخل و نخلستان‌های سرسبز و طبیعت زیبا و جذاب، از قطب‌های مهم توریستی استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه گردشگری بخش آبپخش، اقدامات خوبی برای جذب گردشگر صورت نگرفته و نیاز به اجرای طرح‌های تحول آفرین در این حوزه احساس می‌شود.

بخشدار آبپخش بیان داشت: به خاطر قرار گرفتن شهر آبپخش در مسیر استراتژیک چند استان کشور، سالانه مسافران زیادی از این شهر گذر می‌کنند و اگر زیرساخت‌های گردشگری بخش توسعه یابد، قطعا ماندگاری مسافران در این شهر افزایش خواهد یافت.

مردانلو ایجاد اشتغال را از نتایج ارزشمند توسعه گردشگری بخش عنوان کرد و افزود: وقتی زیرساخت گردشگری فراهم باشد، افراد به دنبال ایجاد شغل می‌روند و کسب درآمد می‌کنند.

بخشدار آبپخش ابراز داشت: ایجاد اشتغال از دغدغه‌های اساسی دولت است که یکی از حوزه‌های بسیار مهم در ایجاد شغل، میراث فرهنگی و گردشگری است.

کد مطلب 4163527

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