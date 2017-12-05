به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: بخش آبپخش با داشتن بیش از یک میلیون اصله نخل و نخلستان‌های سرسبز و طبیعت زیبا و جذاب، از قطب‌های مهم توریستی استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه گردشگری بخش آبپخش، اقدامات خوبی برای جذب گردشگر صورت نگرفته و نیاز به اجرای طرح‌های تحول آفرین در این حوزه احساس می‌شود.

بخشدار آبپخش بیان داشت: به خاطر قرار گرفتن شهر آبپخش در مسیر استراتژیک چند استان کشور، سالانه مسافران زیادی از این شهر گذر می‌کنند و اگر زیرساخت‌های گردشگری بخش توسعه یابد، قطعا ماندگاری مسافران در این شهر افزایش خواهد یافت.

مردانلو ایجاد اشتغال را از نتایج ارزشمند توسعه گردشگری بخش عنوان کرد و افزود: وقتی زیرساخت گردشگری فراهم باشد، افراد به دنبال ایجاد شغل می‌روند و کسب درآمد می‌کنند.

بخشدار آبپخش ابراز داشت: ایجاد اشتغال از دغدغه‌های اساسی دولت است که یکی از حوزه‌های بسیار مهم در ایجاد شغل، میراث فرهنگی و گردشگری است.