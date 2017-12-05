به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان بخش آبپخش اظهار داشت: توسعه بخش گردشگری از سیاست‌های دولت است. استان بوشهر با توجه به قابلیت‌های فراوان در بحث گردشگری، از استان‌های گردشگر پذیر کشور است.

وی افزود: تلاش می کنیم با توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان، زمینه حضور بیشتر گردشگران را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر، شهرستان دشتستان را از نقاط گردشگر پذیر استان برشمرد و اظهار داشت: شهرستان دشتستان با توجه به مناطق بکر طبیعی و مکان های تاریخی و مذهبی از نقاط گردشگرپذیر استان است.

امیرزاده بیان داشت: بخش آبپخش در شهرستان دشتستان از مناطق گردشگری طبیعی و بکر استان است که با نخلستان‌های فراوان و نهرهای جاری آب به نگین سبز استان مشهور است.

وی تصریح کرد: بخش آبپخش پتانسیل های گردشگری فراوان دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب، طرح‌های مختلف گردشگری را در این منطقه توسعه داد.

امیرزاده ابراز داشت: برنامه‌ریزی‌ها باید بر مبنای فرهنگ بومی بخش آبپخش انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار امیدواری کرد با توسعه گردشگری بخش آبپخش شاهد افزایش حضور گردشگران در این منطقه سرسبز و بکر باشیم.