۵۸ موسسه قرآنی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

محسن تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری فعالیت های گسترده ای در زمینه قرآنی انجام می دهد.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۵۸ موسسه قرآنی وجود دارد که ۳۸ موسسه از موسسه های اداره قرانی تبلیغات اسلامی و ۲۰ موسسه قرآنی نیز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تعداد خانه های قرآنی شهری چهارمحال و بختیاری ۶۰ خانه قرآن است که در تمام شهرستان های چهارمحال و بختیاری پراکنده هستند.

۵۴ خانه قرآن روستایی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

وی اظهار داشت: تعداد ۵۴ خانه قرآن روستایی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که زیر نظر مربیان و فعالان بخش قرآن فعالیت می کنند.

تقی پور ادامه داد: در سالجاری انتخابات اتحادیه قران و عترت در سطح استان برگزار شد که پنج نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر نیز به عنوان عضو علل بدل و سه نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری موسسه های قرانی توانمندی وجود دارد که در بخش حفظ، تدبر در قران کریم، قرائت، تفسیر، آموزش های سبک زندگی اسلامی و... فعالیت می کنند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های قرانی مختلف در سالجاری، بیان کرد: در سالجاری ویژه برنامه هایی به مناسبت ماه مبارک رمضان، مراسم اعتکاف، گردهمایی موسسات قرانی، برگزاری محافل قرانی، برگزاری محافل انس با قران کریم با حضور قاریان بین المللی، برگزاری اردوی آموزشی تفریحی استعداد های قرانی، برگزاری آزمون کارگاه های اموزشی قرآن، ارزیابی موسسات قرانی، دیدار با مدیران فرهنگی استان و... از مهمترین برنامه های برگزار شده در سالجاری تاکنون بوده است.

همایش تخصصی حافظان قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

وی ادامه داد: سرکشی و نظارت میدانی و ارزیابی موسسات قرآنی از مهمترین برنامه های سالجاری توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: حمایت از خانه های قران و موسسات قرآنی، تقویت فعالیت های قرانی، برگزاری دوره های تخصصی قرآن، حمایت از برنامه های قرانی دهه فجر، همایش تخصصی حافظان قرآن کریم، تربیت کادر متخصص در بخش قران، برگزاری کرسی های تلاوت و... از دیگر برنامه هایی است توسط اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این استان برگزار می شود.