سد «احدبیگلو» مشگین شهر ۸۷ درصد پیشرفت دارد

اصغر سلیمانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند فیزیکی این پروژه آبی افزود: سد احمدبیگلو با حجم مخزن ۲۷ میلیون مترمکعب پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد.

وی افزود: : حجم کل سد ۲۷ میلیون مترمکعب، حجم مفید سد ۲۴ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی آن بالغ بر ۱۸ میلیون مترمکعب است و در مجموع پروژه سد و شبکه آن ۴۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان با ابراز امیدواری به بهره‌برداری از سد تا پایان سال جاری ادامه داد: این در حالی است که عملیات اجرایی این سد از سال ۸۹ آغاز شده است.

به گفته سلیمانزاده همزمان با سد احداث شبکه پایاب نیز با قوت در حال اجرا است و در دو هزار و ۳۵ هکتار ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با ابراز امیدواری جهت تکمیل آن تا پایان سال جاری افزود: بیش از دو هزار هکتار اراضی پایاب این شبکه بوده و طول کل لوله‌گذاری در این شبکه یالغ بر ۴۰ کیلومتر است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تأکید کرد: این پروژه تأخیری نداشته و با توجه به فعالیت پیمانکار حتی در شیفت شب، امسال می‌تواند به صورت کامل به بهره‌برداری برسد.