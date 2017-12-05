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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۶

برای اولین بار؛

کشتی چینی برقی تحویل کالا را آغاز کرد

کشتی چینی برقی تحویل کالا را آغاز کرد

چینی ها برای اولین بار از یک کشتی باری به ظرفیت ۲۰۰۰ تن برای نقل و انتقال کالا استفاده کرده اند. این کشتی مجهز به هزار باتری لیتیومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، باتری های یادشده قادر به ذخیره ۲.۴ مگاوات ساعت انرژی هستند. کشتی یادشده ۷۰ متر طول، ۱۳ متر عرض و ۴.۲ متر ارتفاع دارد و فعلا برای نقل و انتقال زغال سنگ به کار گرفته شده است.

کشتی یادشده بعد از هر بار شارژ کامل باتری ها می تواند تا حداکثر ۸۰ کیلومتر مسافت را طی کند و لذا برای حمل بار در مسافت های طولانی قابل استفاده نیست.

فعلا این کشتی بین لنگرگاه های نزدیک به هم حرکت می کند که دارای ایستگاه های شارژ باتری هستند. هر بار شارژ کامل باتری های این کشتی باری حدود دو ساعت به طول می انجامد.

در سال های اخیر تعداد زیادی از شرکت های کشتی سازی در جهان به ساخت کشتی های برقی روی آورده اند که از جمله آنها می توان به تسلا، دایملر، کامینز و تویوتا اشاره کرد.

کد مطلب 4163541

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