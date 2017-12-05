۳۹ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرد که از جمعیت تقریبا ۳۴ میلیونی افغانستان، ۳۹ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که ۱۰ میلیون شهروند افغانستان به خدمات ابتدایی بهداشتی و سلامت دسترسی ندارند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، ۲ میلیون شهروند افغانستان با فقر جدی مواجه هستند و حتی تأمین غذای روزانه برای آنان دشوار است.

سازمان ملل در ادامه اعلام کرد که احتمالاً طی ۳ سال آینده، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از شهروندان افغانستان به کمک‌های فوری نیازمند خواهند شد.

این درحالی است که تنها در ماه اکتبر سال جاری بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه تروریستی طالبان، حدود ۳۶۰ هزار تن آواره شده‌اند.

همچنین بیش از۵۶۰ هزار تن از پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان به این کشور بازگشته اند که سازمان ملل خواستار کمک به آنان شده است.

در این گزارش همچنین ضمن نگرانی از وضعیت افغانستان اعلام شده است که ۹۰۰ هزار نفر از شهروندان افغانستان در نتیجه جنگ‌ها از خانه‌های‌ خود آواره شده‌اند.

در این گزارش آمده است، در ۹ ماه نخست امسال، در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در افغانستان، دست‌کم ۲ هزار و ۴۸۰ کودک کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد که اکنون حدود ۱۴ میلیون نفر از افغانستان در مناطق ناامن به سر می‌بردند؛ مناطقی که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان جریان دارد.