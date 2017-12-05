هفته وحدت پیام آور رحمت و همدلی است/ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان

حجت‌الاسلام محمد داداش زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول و هفته‌ وحدت اظهارداشت: هفته وحدت یکی از رویش‌ها و برکات انقلاب اسلامی است که باید بیش از پیش پررنگ شود تا در این ایام برکات، نتایج و فلسفه نامگداری هفته وحدت مطالعه شود.

وی ادامه داد: وحدت به این معنا نیست که شیعه سنی شود و بالعکس، بلکه وحدت یعنی در کنارهم بودن، شیعه و سنی در کنار هم همدل و همزبان باشند و در مقابل استکبار جهانی مقاومت کنند.

داداش زاده با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در سایه‌ وحدت اقشار مختلف مردم ایران به تحقق پیوست و در سطح بین‌المللی نیز موجبات وحدت ملل مسلمان را فراهم آورد افزود: دشمنان انقلاب هم که پیروزی بزرگ ملت سلحشور ایران را خطری برای منافع نامشروع خود درجهت چپاول کشورمان می دیدند از دو طریق در صدد جلوگیری از وحدت رو به رشد ملت های اسلامی بر آمدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: یکی از ترفندهای دشمنان توطئه‌ تقویت تعصب نژادی، قومی و طایفه‌ای یا همان «ملی گرایی» و دومی دسیسه تحریک تعصبات فرقه ای یا همان ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است.

هفته وحدت پیام آور رحمت و همدلی است

دادش زاده تاکید کرد: امام خمینی (ره) در واکنش به این سیاست خصمانه‌ دشمنان فرمودند: «از ملی گرایی خطرناک تر و غم انگیزتر، ایجاد اختلاف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان و القای تبلیغات فتنه انگیز و دشمن ساز بین برادران اسلامی است.

وی یاد آور شد: به حول و قوه الهی در انقلاب اسلامی ایران هیچ اختلافی بین دو طایفه وجود ندارد و همه با دوستی و اخوت در کنار هم زندگی می‌کنند، اهل سنت که در ایران جمعیتش بی شمارند و در اطراف و اکناف کشور زندگی می‌کنند و دارای علما و مشایخ بسیاری هستند با ما برادر و ما با آنها برادر و برابریم و آنان با نغمه‌های نفاق که بعضی جنایتکاران و وابستگان به صهیونیسم و آمریکا ساز کرده‌اند، مخالف هستنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: برادران اهل سنت در کشور اسلامی بدانند که عمال وابسته به قدرت‌های شیطانی بزرگ خیرخواه مسلمین و اسلام نیستند و لازم است مسلمانان از آنان تبری کنند و به تبلیغات نفاق افکنانه‌ آنان گوش فرا ندهند. من دست برادری به تمام مسلمانان متعهد جهان می دهم».

حجت‌الاسلام داداش زاده اظهار داشت: هفته وحدت پیام آور رحمت و همدلی است و برگزاری مراسم جشن و سرور، ضمن تحکیم وحدت و برادری اسلامی، به پیشبرد انقلاب جهانی اسلام کمک می کند در این راستا باید برنامه های هفته وحدت با شکوه و حضور گسترده مردمی برگزار شود.

وی تصریح کرد: اسلام مسلمانان را امت واحده خوانده‌است و مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شده‌اند، بنابراین اختلاف در پاره ای از مسائل مانع اخوت اسلامی و وحدت مسلمانان نمی شود. وقتی اسلام به مسلمانان سفارش می‌کند که با پیروان ادیان آسمانی و مکاتب دیگر بشری با عدل و مسالمت رفتار شود و آنان را به مشترکات دینی توجه می‌دهد آیا مسلمانان نباید با توجه به مشترکات دینی و کنار گذاردن اختلافات با یکدیگر با مسالمت و عدل رفتار کنند؟

برگزاری جشن ولادت حضرت نبی اکرم (ص) در تمامی مساجد آذربایجان غربی

داداش زاده اظهارداشت: امروزه و در این برهه حساس وحدت میان مسلمانان و اتحاد بین فرق اسلامی امری لازم و ضرروی است، امام خمینی (ره) در این زمینه فرمودند، «امروز اختلاف بین ما تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق آنها، می خواهند نه این باشد نه آن، راه را این طور می‌دانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند».

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی در خصوص برنامه های هفته وحدت در استان نیز گفت: به مناسبت هفته وحدت روز سه شنبه ۱۴ آذر همایش وحدت شاهرگ جهان اسلام، در تمامی شهرستان‌های آذربایجان غربی و در ارومیه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی برگزار می شود و در طول هفته وحدت نیز جشن‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی شاخص در رابطه با ولادت پیامبر نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در تمامی مساجد فعال در ارومیه در حال برگزاری است.

داداش زاده خاطرنشان کرد: همزمان با ولادت حضرت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) روز چهارشنبه ۱۵ آذر جشن بزرگی در مقام و منزلت آن دو معصوم (ع) در سراسر آذربایجان غربی در تمامی مساجدهای فعال استان برپا خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: همچنین از تاریخ ۱۱ آذر تا ۱۵ آذر به صورت کارگاهای آموزشی برای ویژه علاقه مندان و ادارات، تحت عنوان «وحدت شاهرگ جهان اسلام» در قالب ۱۵ برنامه در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی اجرا خواهد شد.