قیمت نفت اندکی رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت امروز با انتظار افت ذخایر نفت انبارهای آمریکا و پس از توافق اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم برای تمدید محدودیت تولید، اندکی افزایش یافت.

بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت خام جهان، برنت در معاملات دیروز و اخبار افزایش تولید آمریکا، هفته خود را با کاهش قیمت شروع کرده بود، با ۶ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده دیروز، در ساعت ۷:۴۰ به وقت تهران به قیمت ۶۲.۵۱ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش به بشکه‌ای ۵۷.۵۹ دلار رسید.

در انتهای هفته گذشته سازمان کشورهای صادرکننده سوخت (اوپک) و تولیدکنندگان غیر اوپک، با هدف از بین بردن شرایط اشباع بازارهای جهانی و بالا بردن قیمت‌ها، توافق خود برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه‌ای تولیدات این گروه را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کردند.

گلدمن ساکز اعلام کرد عربستان سعودی و روسیه التزام قوی‌تری به تمدید کاهش تولیدات از خود نشان دادند و به همین علت این بانک پیش‌بینی قیمت خود برای سال ۲۰۱۸ را برای برنت و دابلیوتی‌آی به ترتیب به بشکه‌ای ۶۲ دلار و ۵۷.۵۰ دلار، افزایش داد.

این بانک اضافه کرد: ما معتقدیم تا سال ۲۰۱۹ واکنش تولیدکنندگان شیل و سایر تولیدکنندگان به قیمت‌های بالاتر، روسیه و اوپک را برآن دارد که دوباره با ظرفیت کامل خود تولید کنند و قیمت‌ها در سراشیبی قرار بگیرد.

جفری هالی، تحلیل‌گر ارشد بازار در اوآندا، می‌گوید: حالا همه چشم‌ها به اعلام داده‌های ذخایر آمریکا در امشب و فردا (به وقت آمریکا) دوخته شده است.

در نظرسنجی از ۷ تحلیل‌گر قبل از اعلام گزارشات ذخایر نفت خام آمریکا توسط گروه صنعتی موسسه سوخت آمریکا (ای‌پی‌آی) و اداره اطلاعات انرژی دپارتمان انرژی آمریکا، پیش‌بینی شد که در هفته منتهی به ۱ دسامبر ذخایر نفت آمریکا ۳.۵ میلیون بشکه کاهش یافته باشد.