تقدیر رئیس شورای اقامه نماز کشور از ارشاد مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اقامه نماز کشور، در آئین تجلیل از فعالان اقامه نماز از احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تقدیر کرد.

در این مراسم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوحی از احدجاودانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تقدیر کرد.

در متن این لوح آمده است: نماز زیباترین نماد بندگی در پیشگاه معبود یگانه و بهترین محمل برای رابطه مستمر و پیوسته با خداوند است. با تامل در رمز و راز این اصل توحیدی و تمسک به ریسمان گسست‌ ناپذیر یاد خدا، می‌توان جان‌های خسته را در زلال راز و نیاز با یکتای بی‌همتا شست و به اطمینان و آرامشی همیشگی دست یافت. نماز، راهی مستقیم به سوی مقصد نجات و رستگاری در دو جهان است.

اکنون که با ارزیابی و بررسی دبیرخانه شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عملکرد موفق و قابل تقدیر داشته‌اید، با اهدای این لوح از خدمات ارزشمند و تلاش‌های مجدانه جنابعالی و همکاران محترمتان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال ١٣٩٥ صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از خداوند متعال تداوم توفیق در عمل به تکالیف الهی و سعادتمندی و بهروزی برایتان مسئلت دارم.