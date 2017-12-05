اعتبارات خوبی برای احداث و بهسازی مدارس فرسوده آبپخش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو ظهر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش آبپخش با اشاره به نقش محوری آموزش و پرورش در جامعه اظهار داشت: آموزش و پرورش، نقش پررنگی در آگاهی بخشی جامعه دارد.

علی مردانلو افزود: یک آموزش و پرورش پویا، می‌تواند زمینه ساز اتفاقات خوب در سطح علمی و فرهنگی اجتماع باشد.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش بنابر دلایل مختلف نتواند وظائف خود را بدرستی انجام دهد، باید منتظر بروز آسیب های اجتماعی باشیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آبپخش از اهتمام ویژه به آموزش و پرورش آبپخش در بحث بودجه خبر داد و افزود: خوشبختانه با پیگیری های لازم و اهتمام فرماندار محترم دشتستان، اعتبارات خوبی برای بهسازی و احداث مدارس فرسوده تصویب شده که امیدوارم با تخصیص آن شاهد تحول در عرصه زیرساخت‌های آموزشی آبپخش باشیم.

توسعه همکاری‌ها با آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر؛ اعظم صمصامی شهردار آبپخش در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آبپخش اظهار داشت: امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی که وظیفه تعلیم و تربیت افراد جامعه را برعهده دارد و از سوی آحاد جامعه اعم از مردم، مسئولین و اندیشمندان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: همگی براین باور هستند که رشد و توسعه یک کشور به پرورش انسان های آگاه و برخوردار از مسئولیت بستگی دارد.

شهردار آبپخش تصریح کرد: نقش آموزش و پرورش در ساختن انسان‌های آگاه و پویا بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست و همگی بر تاثیر بی بدیل آموزش و پرورش متفق‌القولند.

صمصامی از عزم خود برای همکاری همه جانبه با آموزش و پرورش آبپخش خبر داد و ابراز داشت: برای توسعه همکاری‌ها با آموزش و پرورش منطقه آبپخش عزمی جدی دارم و انشاءالله تلاش می کنم در مسائل آموزشی تا آنجایی که ممکن است مساعدت و همکاری کنیم.

شهردار آبپخش با اشاره به وجود افراد با استعداد در شهر آبپخش اظهار داشت: خوشبختانه شهر آبپخش از نظر استعداد های علمی و فرهنگی جایگاه خوبی در استان بوشهر دارد و باید برای تقویت این پتانسیل های ارزشمند تلاش کرد.

وی بیان داشت: شهرداری آبپخش برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان شهر و سایر زمینه های مرتبط با بحث آموزش و پرورش اهتمام جدی خواهد داشت.

موفقت دانش‌آموزان آب‌پخشی

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: اهمیت آموزش و پرورش به واسطه کارکرد هایی است که برعهده دارد و این کارکرد ها هم از جنبه فردی و هم از جنبه اجتماعی قابل بررسی است.

عبدالحمید تماری افزود: آموزش و پرورش در زمینه های مختلف اجتماعی تاثیر گذار است و باید به آن بها داده شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش از کسب رتبه های برتر استانی دانش آموزان آبپخش خبر داد و افزود: در سال گذشته توانستیم با برنامه ریزی مناسب در زمینه فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری مقام‌های خوبی در سطح استان کسب کنیم.

تماری بیان داشت: ۳۲۹ دانش آموز توانستند رتبه‌های برتر استانی و شهرستانی و بالغ بر ۸۰ دانش آموز نیز در رشته های مختلف به مسابقات کشوری راه یافتند.

وی همچنین از ممنوعیت معرفی کتاب‌های کمک درسی از طرف معلمان به دانش آموزان خبر داد و افزود: البته کتاب‌های کمک درسی می توانند در زمینه درک بهتر مطالب به دانش آموز کمک کنند ولی طبق قانون، معرفی این کتابها توسط معلمان ممنوع است.

اجرای طرح های بهداشتی در مدارس

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی آبپخش نیز در این نشست از اجرای طرح های بهداشتی در مدارس بخش آبپخش خبر داد.

عبدالحسین رستمی اظهار داشت: طرح شپش یابی در ۳۰ مدرسه شهری و ۱۰ مدرسه روستایی بخش اجرا شد که در راستای اجرای این طرح، ۳ هزار و ۹۱۵ دانش آموز شهری و ۴۹۰ دانش آموز روستایی در مدت یک ماه مورد بررسی های لازم قرار گرفتند.

رستمی افزود: به دانش آموزان شناسایی شده در این طرح داروهای لازم داده شد و خانواده های آنها نیز برای مقابله با شپش آموزش های لازم را دیدند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش از اجرای طرح وارنیش در مدارس بخش خبر داد و افزود: طرح وارنیش برای محکم شدن مینای دندان در ۱۳ مدرسه شهری و ۷ مدرسه روستایی بخش اجرا شد که دو هزار و ۳۳۸ دانش آموز شهری و ۳۹۹ دانش آموز روستایی از این طرح بهره مند شدند.

رستمی همچنین از اجرای طرح آهن یاری و توزیع ویتامین D در مدارس بخش خبر دارد.

گسترش برنامه‌های ورزشی

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: در کنار فعالیت‌های علمی و آموزشی، فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی دانش آموزان نیز مورد توجه بوده است.

عذرا تماری افزود:برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی،هنری ،مذهبی و ورزشی در مدارس سطح بخش با جدیت دنبال شده است.

وی بیان داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی مقابله با آسیب های اجتماعی از مهمترین برنامه های این اداره در زمینه فرنگی بوده که بحمدلله با همکاری نهادهای مختلف به خوبی انجام شده است.

تماری از فعال شدن دارالقرآن آبپخش خبر داد و اظهار داشت: فعال شدن دارالقرآن آبپخش از اقدامات خوب برای ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس بخش بوده و نتایج خوبی بدنبال داشته است.