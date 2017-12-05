مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ امشب پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از رشته های دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اجرا شده است.

تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۶ با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org/ و مطالعه جدول رشته های تحصیلی و ظرفیت هر یک از آنها نسبت به ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه های فرهنگیان و پردیس خودگردان و ظرفیت های مازاد علوم پزشکی در کنکور ۹۶ تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر برای ۱۳۵۹ کدرشته محل است.

همچنین بر اساس درخواست برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برخی از کدرشته های تحصیلی پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد (به جز دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که پیش از این تکمیل ظرفیت برگزار کرده اند) و داوطلبان اعم از اینکه در آزمون سراسری شرکت کرده یا نکرده اند، می توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این کدرشته ها اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ۷ هزار و ۹۹۸ نفر اعلام شده است.