آنچه برای پیشگیری از خرابی دندان باید بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لیلا صدقی در ارتباط با پوسیدگی های دندانی اظهارداشت: پوسیدگی باعث از بین رفتن بافت سخت دندان که شامل عاج و مینا است، می شود که بر اثر تولید اسید از باکتری های پوسیدگی‌زا ایجاد می شود. البته این باکتریها برای شروع فعالیت نیاز به مواد قندی دارند تا بتوانند اسید تولید کنند.

وی افزود: تنها راه درمان پوسیدگی، درمان قسمت‌های آسیب دیده و جایگزین کردن آن با مواد ترمیمی دندانپزشکی است. همچنین چهار عامل اصلی ایجاد پوسیدگی ، میکروب‌ها، مواد قندی، زمان و مقاومت شخصی و دندانی است که این ۴ عامل در کنار هم سبب ایجاد پوسیدگی می شود.

دبیر اجرایی علمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در پاسخ به اینکه چگونه افراد می توانند متوجه پوسیدگی دندان ‌های خود شوند، گفت: حساسیت دندانی هنگام مصرف مواد شیرین معمولا نشانه پوسیدگی سطحی در دندان است همچنین حساسیت به سرما نیز از دیگر علائم است که اگر این حساسیت بیشتر از ۵ دقیقه ماندگار باشد نشانه درگیری عصب است.

صدقی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه مسواک می‌زنیم بازهم ممکن است دندانهایمان دچار پوسیدگی شود، گفت: اولاً باید بدانیم که تخریب مینای دندان در یک لحظه و یک روز اتفاق نمی‌افتد و برای حل شدن مینای دندان مدت زمان زیادی لازم است.

وی گفت: پس از خوردن هر وعده غذایی و رسیدن مواد قندی به میکروب‌های پوسیدگی زا، حدود ۵ دقیقه طول می‌کشد تا اسید تولید شده و در طول ۱۰تا ۲۰ دقیقه به حداکثر میزان خود می‌رسد و تقریباً تا یک ساعت در همان وضعیت می‌ماند تا به حالت عادی برگردد.

دبیر اجرایی- علمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اضافه کرد: بنابراین مسواک زدن صبح و شب نمی تواند مانع ایجاد پوسیدگی شود همچنین مدت زمان مسواک زدن هم حائز اهمیت است.

صدقی در مورد اینکه چگونه می توانیم از پوسیدگی دندان‌های فرزندانمان پیشگیری کنیم، افزود: مصرف مواد قندی مانند انواع دسر و شکلات همراه غذا در کودکان و یا در میان وعده، دائماً چرخه تولید اسید توسط میکروب های پوسیدگی زا را فعال کرده و سبب تخریب مینای دندان می‌شود.

وی گفت: استفاده از دهانشویه‌های فلوراید یا وارنیش فلوراید در مطب نیز در این راستا توصیه می‌شود چرا که این اقدام باعث تقویت مینای دندان در مقابل اسیدها می‌شود و روند پوسیدگی را کند می‌کند.

دبیر اجرایی- علمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: فیشورسیلنت( شیارپوش) دندان‌های دائمی اهمیت زیادی داردو لازم است از دو سالگی کودکانمان را به دندانپزشک برده و از ۶ سالگی اولین دندان‌های دائمی را فیشورسیلنت کنیم.

صدقی در پاسخ به این سئوال که آیا مسواک زدن به تنهایی برای پیشگیری از پوسیدگی کافی است و یا باید حتما از نخ دندان نیز استفاده کنیم، بیان داشت: با مسواک زدن تنها سطوح قابل دسترسی دندان تمیز می‌شود و تمیز کردن بین دندان فقط با نخ دندان امکان پذیر است همچنین استفاده از نخ دندان به هیچ عنوان سبب باز شدن فاصله دندان‌ها نخواهد شد.

دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۹ تا ۲۲ دی ماه ۹۶ در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.