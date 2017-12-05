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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

توسط انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر؛

کتاب «فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت» منتشر شد

کتاب «فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت» منتشر شد

کتاب «فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت» توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتاب «فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت» تالیف روح الله تولایی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مهرداد محمد زاده علمداری است.

در فصل اول کتاب، کلیات آشنایی با روش تحقیق علمی و انواع تحقیقات علمی و فرآیند چرخه‌ای انجام آن تشریح شده است.

در فصل دوم به تشریح تحلیل آماری در تحقیقات مدیریتی و انواع آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی پرداخته شده است.

در فصل سوم نیز روش‌های تحقیق کیفی در مدیریت و چارچوب تحقیقات کیفی و انواع طرح‌های تحقیق کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همچنین در فصل چهارم نیز سعی شده است تا به صورت مختصر ۹ روش تحقیق جدید که در تحقیقات مدیریتی کاربرد دارند معرفی شود.

در فصل پنجم این کتاب مهارت‌های مقاله نویسی در قالب یک چک لیست استاندارد و مراحل گام به گام نگارش مقاله علمی-پژوهشی تشریح شده است.

مهارت‌های پایان نامه نویسی در قالب راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و نقشه راه تهیه و نگارش پروپزال و پایان نامه فصل ششم این کتاب را تشکیل می دهد.

در فصل هفتم کتاب مهارت‌های تدوین طرح تجاری برای کسب و کارهای جدید معرفی شده است.

این کتاب در سیزده فصل، ۲۹۵صفحه و در تیراژ ۵۰۰ نسخه به بازار عرضه شده است.

کد مطلب 4163562

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