برگزاری مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در ۱۰۰ منطقه نهاوند

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم جشن سالروز میلاد پیام آور رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) در ۱۰۰ منطقه شهری و روستایی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم جشن ۶۵ نفر از روحانیون بومی، مستقر، خود استقرار و طرح هجرت ضمن اقامه نمازجماعت در مساجد پیرامون سجایای اخلاقی پیامبراکرم (ص) سخنرانی می‌کنند.

ترکاشوند گفت: برپایی ایستگاه صلواتی، گفتمان های دینی، مولودی خوانی و مدیحه سرائی و برگزاری مراسم جشن از دیگر برنامه های این مراسم است.

علی ترکاشوند گفت: هم اکنون تمامی مراسم و برنامه های هفته وحدت در شهرستان نهاوند به صورت مردمی و خودجوش در مساجد و هیئات مذهبی درحال برگزاری است.

وی افزود: ائمه جماعات مساجد با همکاری و مشارکت مردم و هیئت امنای مساجد در مناطق شهری و روستائی شهرستان نهاوند نسبیت به برگزاری مراسم هفته وحدت اقدام کرده اند که این فعالیت ها قابل تقدیر و ستایش است.

ترکاشوند تخصیص اعتبار فرهنگی برای حمایت از این برنامه ها را خواستارشد و گفت: فعالیت های فرهنگی برای اجرایی شدن نیازمند ابزار و سازکار است که تخصیص اعتبار اولین مولفه برای برنامه ریزی فرهنگی است.