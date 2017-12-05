مجوز راه اندازی بندر خشک هنوز به اصفهان داده نشده است

حبیب الله بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود یک ماه و نیم پیش که وزیر راه و شهرسازی به اصفهان سفر کرد باز هم موضوع دریافت مجوز بندر خشک را مطرح کردیم و مقرر شد این موضوع پیگیری شود و امروز هم که استاندار جدید مدیریت استان را برعهده گرفته برای تسریع در اجرای بندر خشک درخواست کردیم این موضوع را پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی نظر بر این دارد که در ابتدا باید بندر خشک آپرین تهران راه اندازی شود و پس از آن مجوز ساخت بندر خشک اصفهان صادر شود، اضافه کرد: در صورتی که وزیر راه و شهرسازی موافقت کند و مجوز راه اندازی بندر خشک را به اصفهان بدهد، استان اصفهان اولین استان در کشور است که این مجوز را کسب کرده است.

مدیر عامل بندر خشک اصفهان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود یزد در اجرای بندر خشک از اصفهان پیشی گرفته است، گفت: این مسئله تنها در حد حرف است و این استان بدون مجوز اقدام به ساخت بندرخشک کرده است.

وی با بیان اینکه هفت نقطه برای جانمایی بندر خشک اصفهان مطرح شد که پس از مطالعات اولیه و بررسی در حال حاضر ضلع جنوب غربی ایستگاه راه آهن سیستان قبل از سگزی برای احداث بندر خشک در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بندر خشک در این نقطه به خاطر نزدیکی به راه آهن و کانون بار مناسب ترین مکان است.

بهرامی گفت: در حال حاضر پنج مجموعه استانداری، راه آهن، گمرک، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از اعضای هیئت مدیره احداث بندر خشک هستند.

وی اضافه کرد: مکان فعلی بندر خشک در ۳۰ کیلومتری شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.