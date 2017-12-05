۲۷۰۰ مددجوی آذربایجان شرقی زائر مشهد الرضا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زمانی سه شنبه در جمع خبرنگاران از اعزام دو هزار و ۷۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به مشهد مقدس خبر داد و گفت: طرح «شوق زیارت» یکی از طرح‌های مشارکتی کمیته امداد است که باهدف اعزام مددجویانی که تاکنون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را نداشته‌اند، با کمک خیران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اردوهای زیارتی کمیته امداد باهدف تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری برای مددجویان برگزار می‌شود و امسال نیز کاروان مددجویان در ۱۹ آذرماه به مشهد مقدس اعزام خواهند شد و مشارکت گسترده خیران در این طرح موجب خواهد شد تا بتوانیم تعداد بیشتری از مددجویانی را که در حسرت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) هستند، رهسپار مشهد مقدس کنیم.

معاون فرهنگی کمیته امداد آذربایجان شرقی بابیان اینکه ایجاد نشاط روحی و روانی زوار امام رضا (ع) ازجمله اهداف این طرح است، بیان کرد: خیران و مردم نیکوکار برای مشارکت در این طرح می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره‌حساب ۷۷۷ نزد تمامی شعب بانک ملی واریز کنند.

زمانی در پایان با تاکید بر اینکه همه باید همت کنیم تا کاروان زیارتی به‌موقع و در تاریخ اعلام‌شده به مشهد مقدس اعزام شود، گفت: غنی‌سازی و توانمند کردن مددجویان راهبرد کمیتع امداد است و امیدواریم با توانمندی و خودکفا شدن فقرا هیچ نیازمندی در جامعه وجود نداشته باشد.