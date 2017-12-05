ستاد برف روبی لواسان تشکیل شد

محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع بارش برف و باران و نیاز به ارائه خدمات بهینه به شهروندان ، ستاد برف روبی شهر لواسان فعالیت خود را آغاز کرده است.

حیدری در خصوص عملکرد ستاد برف روبی لواسان اظهار داشت: بر اساس نیازسنجی و پیش بینی های به عمل آمده مقرر شده است تا در هنگام بارش برف، ستاد برف روبی نسبت به به کارگیری تجهیزات لازم جهت خدمات رسانی به شهروندان لواسان اقدامات فوری و عملیات مناسب را ارائه دهند.

وی بیان داشت: در این طرح کلیه عوامل خدمات شهر در قالب ۱۱ اکیپ فعال شده اند که از ابتدای شروع بارندگی کار خود را در جهت جلوگیری از یخ زدگی آغاز خواهند کرد.

معاون خدمات شهر شهرداری لواسان بیان داشت: در سطح شهر لواسان ۱۱ ایستگاه احداث و در این ایستگاه ها نمک و شن به مقدار کافی دپو شده است تا انشاالله به محض شروع بارندگی مورد استفاده قرار بگیرند.

حیدری در پایان گفت: شهروندان عزیز لواسان نیز در صورت تمایل می توانند در جهت جلوگیری از یخ زدگی معابر شخصی با مراجعه به ایستگاه مرکزی شهرداری واقع در بلوار امام خمینی کیسه های نمک دریافت نمایند.