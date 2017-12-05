برق تولیدی مشترکین خانگی از مولدهای خورشیدی و بادی خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص خرید برق تولیدی از نیروگاه های خانگی خورشیدی و بادی اظهار داشت: تمامی مشترکین برق به اندازه قدرت انشعاب خود تا ۱۰۰ کیلووات می توانند سیستم خورشیدی و یا بادی نصب کرده و نسبت به فروش برق اقدام کنند، مثلا اگر یک مشترک دارای یک انشعاب ۲۵ آمپر تکفاز باشد، می تواند به اندازه ۵ کیلووات سیستم خورشیدی و یا بادی نصب کند و شرکت به خریداری برق اقدام خواهدکرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ادامه داد: مشترکین صنعتی و تجاری که قدرت انشعاب بیشتری دارند، می توانند نسبت به نصب و بهره برداری از این سیستم ها به اندازه قدرت انشعاب خود تا ۱۰۰ کیلووات اقدام کنند.

حسن بکلو افزود: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در راستای سیاست های وزارت نیرو ایجاد انگیزه در جهت سرمایه گذاری استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید برق را مدنظر قرار داده است در همین راستا در شرکت بخشی به نام مجری طرح های تولید پراکنده و انرژی های نو وجود دارد که وظیفه این قسمت اخذ مشارکت مردم در سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی اضافه کرد: در سال جاری چندین واحد مسکونی اقدام به نصب سیستم های خورشیدی جهت تولید برق و فروش آن به دولت کرده اند که سه مورد قرارداد منعقد و سه مورد دیگر در حال انعقاد قرارداد است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی افزود: در زمینه نیروگاهی نیز سه مورد پروانه احداث صادر شده است که از این موارد یک نیروگاه ۷ مگاواتی درارومیه و یک نیروگاه ۷ مگاواتی در مهاباد و یک نیروگاه ۵ مگاواتی در نقده در حال احداث است که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبه هیئت وزیران جهت استفاده شرکت های دولتی و نهاد های عمومی از انرژهای تجدیدپذیر و همچنین دلایل عدم اجرای آن به صورت کامل گفت: در این خصوص به ادارات اطلاع رسانی شده و به صورت مداوم نیز به مراجعین و همچنین مکاتبات پاسخ داده می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی از دلایل عمده عدم اجرای این مصوبه، به عدم پیش بینی اعتبار لازم جهت انجام این مصوبه در بودجه سالجاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد مسایل و مشکلات موجود در این مورد به مرور زمان حل شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در آبادانی صنعتی زمین های بایر با احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی گفت: در این خصوص نیز سرمایه گذاران می توانند برای احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی و سایر انرژی های تجدید پذیر اقدام کنند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد که در این راستا متقاضیان می توانند با ثبت نام در سایت ساتبا، مجوز های لازم را برای تامین زمین مورد نیاز اخذ کنند.