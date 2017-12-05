جزییات حادثه انفجار منزل مسکونی در بزرگراه آیت الله سعیدی

به گزارش خبرنگار مهر، پیر حسین کولیوند افزود: در ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز انفجار آبگرمکن در منزل مسکونی واقع در بزرگراه آیت الله سعیدی ۲ نفر مصدوم برجای گذاشت. بلافاصله پس از دریافت خبر اتش سوزی فوق در سامانه ارتباطی مرکز اورژانس تهران، دو دستگاه آمبولانس از ناحیه غرب این مرکز به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: بنا به گزارش تکنیسین‌های اورژانس تهران حاضر در محل حادثه ، مصدومان ۲نفر (آقا ۳۷ ساله و خانم ۳۰ ساله) از ساکنان منزل مسکونی براثر انفجار آبگرمکن وایجاد آتش سوزی، دچار سوختگی از نواحی مختلف بدن شده بودند که بلافاصله درمحل مورد مداوا واقدامات اولیه درمانی مناسب قرار گرفتند و جهت تکمیل مراحل درمانی، هر دو مصدوم حادثه توسط دو دستگاه آمبولانس مرکز اورژانس تهران به بیمارستان شهید مطهری اعزام شدند.