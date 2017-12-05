پیام تبریک امام جمعه و استاندار ایلام در پی قهرمانی علی هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پیامی مشترک قهرمانی علی هاشمی ورزشکار ارزنده ایلامی در مسابقات جهانی وزنه برداری را تبریک گفتند.

در بخشی از پیام مشترک با اشاره به اینکه با همت و اراده جوانان ایرانی پرچم و سرود کشورمان همواره با افتخار در میادین بین المللی طنین انداز می شود آمده است: افتخار آفرینی علی هاشمی ورزشکار ارزنده هم استانی و اهتزاز پرچم خوش رنگ جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا به واسطه درخشش این پهلوان شایسته و خوشنام ایلامی موجب شور و خرسندی مردم استان ایلام و ایران اسلامی شد، به خود می بالیم که از این خاک دلاور پرور جوانان برومندی چون علی هاشمی تربیت شده اند و برای ایران عزیز و ایلام حماسه ساز افتخار آفرینی می کنند.

این موفقیت را به عموم مردم ایران اسلامی ، مردم قهرمان و خونگرم ایلام و جامعه ورزشی استان و خانواده این دلاور قهرمان تبریک عرض می کنیم.