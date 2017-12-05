علی جنتی به تماشای «الیور توئیست» نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته ۱۳ آذر ماه به تماشای موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی که در تالار وحدت روی صحنه است، نشست.

وی با بیان اینکه این اثر نمایشی یکی از زیباترین کارهایی بوده که در ۲ دهه اخیر دیده است، گفت: من موزیکال «بینوایان» را در خارج از ایران دیده بودم و همیشه تمایل داشتم که کاری با این شیوه هم در ایران صورت بگیرد که خوشبختانه امروز شاهد چنین کاری بودم.

علی جنتی با قدردانی از بازیگران کودک و نوجوان این کار خصوصا بازیگران نقش های الیور و داجر گفت: کارگردانی، دکورها، طراحی لباس ها و گریم همگی در سطح بالا و با کیفیت بودند اما می توانم بگویم موسیقی این کار متفاوت، تازه و نو بود و کمتر نمونه ای در حد و اندازه آن تا به امروز در ایران همراه با نمایش روی صحنه رفته است.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی رمان «الیورتوئیست» را یکی از متون ماندنی و جاودانه در دنیا دانست و استقبال خوبی که از این نمایش انجام گرفته و موجب شده تا در یک شب این موزیکال برای ۲ سانس روی صحنه برود منوط به تلاش مستمر حسین پارسایی و گروهش دانست.

جنتی با اشاره به ظرفیت های موجود در تئاتر گفت: اگر مدیران حوزه تئاتر، سینما و موسیقی قدری فضا را برای کار کردن اهالی این هنرها باز کنند استعدادها شکوفا و به فعالیت می رسند اما از طرفی انجام کارهایی چون «الیورتوئیست» خواهان جسارت است که خوشبختانه در مدیران هنری و هنرمندانی چون آقای پارسایی می بینیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال های پیش رو فضا به گونه ای فراهم شود که بتوانیم در فواصل زمانی کوتاه تری شاهد آثاری از این دست باشیم.