اعتبارات مراکز قرآنی شهرستان دشتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان صبح سه شنبه در محفل انس با قرآن که با حضور قاریان ممتاز کشوری در مسجد الغدیر برگزار شد، اظهار داشت: رفتن غلامرضا مهرجو فرماندار سابق دشتی برای این شهرستان گران تمام شد و ایشان در این مدت خدمات شایانی به مردم داشته است.

وی افزود: در چند سال اخیر با حمایت فرماندار شهرستان اعتبارات مراکز قرآنی نسبت به گذشته افزایش خوبی یافته است که جای تقدیر دارد.

توکلیان با تقدیر از تلاش‌های ادارات در برگزاری محفل انس با قرآن گفت: انتظار داریم جامعه قرآنی شهرستان بیشتر به وظیفه خودشان عمل کنند و در برگزاری مراسمات محفل انس با قرآن تلاش بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: با توجه به تاکیدات امام جمعه خورموج درخصوص برگزاری مراسمات محفل انس با قرآن در سطح شهرستان، به حمد الله تاکنون برنامه های خوبی برگزار شده است و این رویه تا پایان سال ادامه دارد.

توکلیان با تبریک انتصاب محمد حسینی به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان دشتی گفت: در حال حاضر ۳۲ مرکز قرآنی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی و چهار مرکز نیز وابسته اداره ارشاد اسلامی در سطح شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است در این مراسم سرپرست فرمانداری شهرستان و برخی از مسئولین نیز حضور داشتند و قاریان ممتاز کشوری به تلاوت قرآن مجید پرداختند.