نمایشگاه عکس «تقریب» افتتاح شد/ نقش هنر در بیان مضامین دینی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته ۱۳ آذرماه نمایشگاه عکس «تقریب» که توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی و خبرگزاری تقریب در حاشیه کنفرانس سالانه «وحدت» برگزار شد، در خانه عکاسان ایران حوزه هنری افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سیداحسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران به حضار خوش آمد گفت و بر رسالت هنر در پرداختن به موضوعاتی که مورد نظر چنین کنفرانس هایی است و اهمیت رسانه عکس در انعکاس آن، تاکید کرد.

در ادامه محمدمهدی اسماعیلی معاون خبر خبرگزاری تقریب که بانی اصلی برگزاری این نمایشگاه است، گفت: ما سال گذشته در هفته وحدت و حاشیه کنفرانس سالانه وحدت، جشنواره فیلم را برگزار کردیم که با اقبال خوبی رو به رو و قرار شد این جشنواره را هر ۲ سال یکبار برگزار کنیم اما برای اینکه این پیوست فرهنگی در این رویداد قطع نشود تصمیم گرفتیم امسال جشنواره عکس را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه آثاری که امروز در این نمایشگاه به نمایش درآمده منتخبی از آثاری است که به دبیرخانه رسیده بود، بیان کرد: انتظار نداشتیم این رویداد تا این اندازه مورد استقبال قرار بگیرد اما این موضوع نشان می دهد که از این دست کارها باید بیش از گذشته حمایت شود.

به گفته وی، افراد منتخب این جشنواره در کنفرانس سالانه وحدت مورد قدردانی قرار می گیرند.

اسماعیلی با بیان اینکه این روزها که کمر فتنه تکفیر در منطقه شکسته شده و مقاومت چند ساله به سرانجام رسیده است، بیان کرد: موضوع فتنه تکفیر توسط جمهوری اسلامی و دوستان در منطقه و با درایت مقام معظم رهبری تدبیر شد و تهدید تکفیر امروز به فرصتی برای وحدت شیعه و سنی تبدیل شده است.

سید محمد حسینی وزیر ارشاد در دولت دهم نیز در ادامه مراسم به بیان اهمیت هنر در پرداختن به مفاهیم دینی پرداخت و اظهار کرد: امروز خرسند هستیم که خبرگزاری ها تنها به انعکاس خبر نمی پردازند و خودشان منشا اثر هستند. سالیان سال است که که ما بحث کنفرانس وحدت را در ایران و خارج از کشور داشته ایم و برکاتش را دیده ایم اما اینکه از زاویه هنر به چنین موضوعاتی نگاه کنیم اثربخشی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: به فرمایش مقام معظم رهبری گاه یک عکس می تواند اندازه یک مقاله حرف و پیام داشته باشد. هنر زبان بین المللی است و این یک نقطه عطف است که در تمام فعالیت ها گروه های هنری را درگیر کنیم. زمانی که یکی از شبکه های ماهواره ای تفرقه افکن داشت فعالیت خود را آغاز می کرد، حامی این شبکه گفت ما کاری می کنیم که این شبکه از هزار مسجد و منبر تاثیرگذارتر باشد و در مدت ۵ سال کاری می کنیم که از ۵۰۰ سال تبلیغ بیشتر کارکرد داشته باشد. در واقع آنها ظرفیت رسانه و تاثیرگذاری آن را شناختند. خود داعش و تکفیری ها از ابزار رسانه بیشترین بهره را بردند و از آن در راستای ایجاد رعب و وحشت استفاده کردند. البته با مقاومت خلافت آنها فرو پاشید و تنها ممکن است جسته و گریخته این روزها فتنه انگیزی کنند. البته ۶ سال تلخی و ناگواری را مسلمانان شاهد بودند.

حسینی با بیان اینکه هنرمندان و خصوصا اهالی سینما می توانند با ساخت فیلم ها و سریال ها پیام هایی را به جوانان منتقل کنند، گفت: سوژه فراوان است و با سینما کارهای بسیار قدرتمندی می توان انجام داد. متاسفانه با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی تنها یک فیلم درباره پیامبر اسلام ساخته شده است که آن هم با تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به سرانجام رسید در حالیکه شما می بینید چه اندازه فیلم درباره مسیح ساخته شده است. اینکه بسیاری از این فیلم ها با موهومات و جعلیات همراه است و با عقل سلیم هم مطابقت ندارد به کنار، اما آنها دارند فیلم هایشان را می سازند. در حالیکه شخصیت پیامبر اسلام به گونه ای است که چون دریا می توان هر بار گوشه ای از آن را به تصویر کشید.

در نمایشگاه عکس «تقریب» ۷۳ عکس ۵۰ در ۷۰ و یک عکس ۱۵۰ در ۲۲۵ به نمایش درآمده است.