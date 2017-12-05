دومین مرحله عملیات احیای مناطق آسیب دیده جنگل های پاسارگادآغازشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسروانیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این عملیات با مشارکت بسیجیان شهرستان،نیروهای مقاومت شهید رستم رنجبر حوزه امام محمد باقر ( ع) ،اهالی روستای کتوری و رکن آباد سرپنیران،گروه های جهادی، گروه های مردمی، مرتعداران، سازمان های مردم نهاد و حافظان و دوستداران طبیعت در دهها هکتار از جنگل های آسیب دیده از نیمه اول آبان ماه بعد از نخستین بارندگی آغاز و تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۴۰ نفر به صورت خودجوش در این عملیات حضور یافته اند و کار احیای مناطق آسیب دیده ادامه دارد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: در این عملیات جنگل های کتوری از توابع سرپنیران احیا خواهد شد.

خسروانیان یادآور شد: احیای این جنگل ها با استفاده از بذر گونه های بومی مناطق (بنه ،ارژن وبادام کوهی ،گونه های مرتعی انغوزه،جاشیر گاوی ) انجام می شود.

وی تاکید کرد: حفظ، حراست، نگهداری و احیای منابع طبیعی همواره مورد توجه ما بوده و در این جهت برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسارگاد همچنین به برخی از فواید جنگل ها اشاره کرد و گفت: با عمل فتوسنتز با کمک برگ درختان سبز و نور خورشید ، انیدریک کربنیک هوا را جذب و با کربن آن مواد آلی تولید و اکسیژن آن را آزاد می کند؛ بدین ترتیب به پاک سازی وسالم سازی هوا کمک می کنند.

خسروانیان خاطرنشان کرد: براساس بررسی های انجام شده هر هکتار جنگل در طول سال قادر است پنج تن کربن جذب و ۱۲ تا ۲۰ تن اکسیژن تولید کند.

وی ادامه داد: جنگل ها با کنترل آب های هرز از حرکت سریع آب های سیل آسا جلوگیری و مانع از فرسایش و فرسودگی خاک ها می شوند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: همچنین با افزایش رطوبت نسبی مانع از تلف شدن آب های سطح الارض می شود.

خسروانیان افزود: از سوی دیگر با ذخیره کردن و نگهداری آب باران ها، برف ، تنظیم آب چشمه ها و رودخانه ها را عهده دار است، به همین لحاظ گفته اند که جنگل مادر رودخانه هاست.