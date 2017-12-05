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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

رئیس منابع طبیعی پاسارگاد:

دومین مرحله عملیات احیای مناطق آسیب دیده جنگل های پاسارگادآغازشد

دومین مرحله عملیات احیای مناطق آسیب دیده جنگل های پاسارگادآغازشد

شیراز- رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد از آغاز دومین مرحله عملیات احیای مناطق آسیب دیده جنگل های این شهرستان در سنوات قبل خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسروانیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این عملیات با مشارکت بسیجیان شهرستان،نیروهای مقاومت شهید رستم رنجبر حوزه امام محمد باقر ( ع) ،اهالی روستای کتوری و رکن آباد سرپنیران،گروه های جهادی، گروه های مردمی، مرتعداران، سازمان های مردم نهاد و حافظان و دوستداران طبیعت در دهها هکتار از جنگل های آسیب دیده از نیمه اول آبان ماه بعد از  نخستین بارندگی آغاز و تا یک ماه  آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۴۰ نفر  به صورت خودجوش در این عملیات حضور یافته اند و کار احیای مناطق آسیب دیده  ادامه دارد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: در این عملیات جنگل های کتوری از توابع سرپنیران احیا خواهد شد.

خسروانیان یادآور شد: احیای این جنگل ها با استفاده از بذر گونه های بومی مناطق (بنه ،ارژن وبادام کوهی ،گونه های مرتعی انغوزه،جاشیر گاوی ) انجام می شود.

وی تاکید کرد: حفظ، حراست، نگهداری و احیای منابع طبیعی همواره مورد توجه ما بوده و در این جهت برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

رئیس  منابع طبیعی و آبخیزداری پاسارگاد همچنین به برخی از فواید جنگل ها اشاره کرد و گفت: با عمل فتوسنتز با کمک برگ درختان سبز و نور خورشید ، انیدریک کربنیک هوا را جذب و با کربن آن مواد آلی تولید و اکسیژن آن را آزاد می کند؛ بدین ترتیب به پاک سازی وسالم سازی هوا کمک می کنند.

خسروانیان خاطرنشان کرد: براساس بررسی های انجام شده هر هکتار جنگل در طول سال قادر است پنج تن کربن جذب و ۱۲ تا ۲۰ تن اکسیژن تولید کند.

وی ادامه داد: جنگل ها با کنترل آب های هرز از حرکت سریع آب های سیل آسا جلوگیری و مانع از فرسایش و فرسودگی خاک ها می شوند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: همچنین با افزایش رطوبت نسبی مانع از تلف شدن آب های سطح الارض می شود.

خسروانیان افزود: از سوی دیگر با ذخیره کردن و نگهداری آب باران ها، برف ، تنظیم آب چشمه ها و رودخانه ها را عهده دار است، به همین لحاظ گفته اند که جنگل مادر رودخانه هاست.

کد مطلب 4163657

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