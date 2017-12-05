ایران منادی وحدت شیعه  وسنی وحامی مظلومان در تمام نقاط است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رٸیس سازمان اوقاف وامور خیریه کشورمان عصر امروز در دیدار بافیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در محل سازمان اوقاف درباره اتحاد بین مسلمین اظهار کرد: حفظ اتحاد بین مسلمانان از اوجب واجبات است.

وی افزود: در طول تاریخ ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی از عوامل شکست مسلمانان بوده است و کسانی‌که این تفرقه را مطرح می‌کنند، دشمن دین و قران واسلام هستند وهیچ گاه خیر خواه مردم نبوده اند .

رٸیس سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان رهبری امام راحل تاکنون بر حفظ اتحاد تاکید داشته و این را در عمل با حمایت‌هایش از شیعه و سنی ومسلمانان مظلوم در تمامی نقاط ثابت کرده است.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: جمهوری اسلامی ایران در حالی‌که از شیعیان لبنان حمایت می‌کند از مردم مظلوم سنی و شیعه افغاستان و اهل سنت در غزه و فلسطین هم حمایت کرده است بطوریکه مردم غزه به انحاء مختلف بارها از ایران تشکر ‌کردند.

وی با اشاره به اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران دفاع از مظلومان دنیا چه شیعه و سنی و چه مسلمان و غیر مسلمان است، تاکید کرد: این دفاع و حمایت را در عمل نشان داده‌ایم.

رٸیس سازمان اوقاف گفت: ما مسلمانان جایی وزمانی شکست می‌خوریم که بین‌مان تفرقه ایجاد شود و جایی موفق شده‌ایم که بین‌مان اتحاد و وحدت بوده است.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد که مسلمانان در هر نقطه‌ای از دنیا با بصیرت و اگاهی نگذارند، بین‌شان تفرقه ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه در چند سال گذشته امریکا از داعش حمایت کرده است، تاکید کرد: دشمنان از جمله روسای جمهور امریکا با بیانات مختلف اعتراف کرده‌اند که به دنبال منافع خودشان هستند و فقط منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی خودشان اهمیت دارد ونمی توانند دلسوز مردم منطقه از جمله افغانستان باشند .

وی با اشاره به،اینکه امریکایی‌ها چند سال است به مردم افغانستان اعم از شیعه و سنی ظلم می‌کنند، افزود: انها جنایتهای مختلفی مثل قتل عام مردم در جشن عروسی و مسجد را انجام داده‌اند که در تاریخ سابقه ندارد.

رٸیس سازمان اوقاف یاداور شد: لازم است با بصیرت، اگاهی و توجه به سفارشات قران اتحاد، همدلی و وحدتمان را حفظ وتوسعه بدهیم .

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف سه ماموریت فعالیتهای قرانی، اداره کردن اماکن مذهبی ومتبرکه اعم از بقاع متبرکه و مساجد و اداره کردن موقوفات را برعهده دارد وتوانسته تجارب ارزشمندی در این زمینه به دست آورد.

وی ادامه داد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل، خون شهیدان و مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان، فعالیت‌های خوبی در اوقاف صورت گرفته وما پیشرفت های خوبی در رشد وقف های جدید داشته ایم .

رٸیس سازمان اوقاف وامور خیریه گفت: سازمان اوقاف ایران امادگی انتقال تجارب را به طرف افغانستانی دارد و اماده امضای تفاهم‌نامه و ارتقای همکاری‌ در حوزه‌های قرانی، اوقافی و بقاع متبرکه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی خاطرنشان کرد: باید کارگروه‌هایی متشکل از کارشناسان در حوزه‌های مختلف تشکیل شود و ظرفیت‌، توانمندیها و دستاوردها شناسایی شود و به مجموعه اوقاف افغانستان منتقل شود.