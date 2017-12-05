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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران":

۶۰۶ میلیارد ریال از درآمدهای عمومی مازندران وصول شده است

۶۰۶ میلیارد ریال از درآمدهای عمومی مازندران وصول شده است

ساری - مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: در نیمه اول سال جاری ۶۰۶ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال درآمدهای عمومی استان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته است.

محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از میزان درآمد کسب شده ۲۶۰ میلیارد و ۵۹۰میلیون ریال مربوط به ردیف های درآمدی ملی و ۳۴۵ میلیارد و ۷۹۲میلیون ریال مربوط به ردیف های درآمدی استانی است.

بهادر افزود: از مجوع این درآمدها ۵۹ میلیارد ریال مربوط به درآمد حاصل از صدور اسناد کاداستری ، ۱۹ میلارد ریال مربوط به درآمد حاصل از تفکیک و پاسخ به استعلامات ، ۲۰ میلیارد ریال درآمد مربوط به صدور الکترونیک سند ، ۲۱ میلیارد ریال درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ به استعلامات ، و ۱۳۱ میلیارد ریال نیز مربوط به درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۷ قانون جامع کاداستر بوده که در این مورد شاهد افزایش کم نظیر ۴۵۰۰ درصدی بوده ایم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد درآمدهای استانی مصوب در این مدت ۲۴۶ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال بوده است که این اداره کل با تحقق ۱۴۰ درصدی آن ، موفق شد ۹۹ میلیارد ریال درآمد مازاد کسب و به حساب خزانه استان واریز کند.

بهادر درپایان خاطرنشان کرد در ۸ ماهه ابتدائی امسال بیش از ۶ میلیارد ریال از سهم ۸ درصد حق الثبت ماهانه به حساب شهرداریهای استان واریز شد.

کد مطلب 4163665

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