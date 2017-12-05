به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران گفت: در آستانه فرارسیدن روز دانشجو قرار داریم، ۶۴ سال قبل در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ و در فضایی بسته و خفقان آمیز پس از کودتای ۲۸ مرداد، خروش دانشجویان ایرانی در مقابل استعمار خارجی و استبداد داخلی شکل گرفت و دانشجویان ایرانی با اعتراض به سفر نیکسون معاون وقت رئیس آمریکا و برنامه وی برای حضور در دانشگاه تهران و دریافت دکترای افتخاری، به دعوت نهضت مقاومت ملی ایران به اعتراض پرداختند که با سرکوب مواجه شدند و ۳ تن از دانشجویان ایرانی به ضرب گلوله ماموران رژیم پهلوی به شهادت رسیدند.

رئیس شورای شهر تهران افزود : کمتر کسی می‌توانست باور کند که این جنایت تا این اندازه در تاریخ زنده بماند

وی تصریح کرد: جنبش دانشجویی اگر چه در این ۶۰ سال فراز و فرودهای بسیاری تجربه کرده است اما توانسته عناصر اصیل هویت خود، آرمانگرایی و آزادیخواهی، استقلال ‌طلبی و عدالت‌خواهی را در استقامت بر منافع ملی حفظ کند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اگرچه در دوران نظام سابق و اوایل انقلاب شاید اقدامات پرشور و هیجان‌انگیز مهم‌ترین بخش‌های جنبش دانشجویی به شمار می‌آمد اما در مقطع فعلی و دهه‌های آینده با توسعه ارتباطات و چرخش آزاد اطلاعات، جریاناتی در جامعه تاثیرگذار و بالنده خواهند ماند که با مدیریت هیجان و شور دانشجویی که ویژگی طبیعی دوران جوانی است، جریان پیش رو در فضای دانشگاهی کشور را به سوی فهم و تحلیل عمیقتر حوادث و جریانات اجتماعی سوق دهند.

هاشمی اظهار داشت: امروز بحران اجتماعی و فرهنگی در کنار چالش‌های سیاسی و اقتصادی، در برابر جامعه قرار دارند و جنبش دانشجویی اگر می‌خواهد تجربیات تلخ گذشته را در مورد سوءاستفاده قرار گرفتن توسط جریانات و جناح‌های سیاسی تکرار نکند، باید بتواند خود تحلیل و راهبردهای واقع‌بینانه از شرایط روز و آینده کشور ارائه دهد.

وی گفت: فضاینسبتا سرد و راکد دانشگاه‌ها حکایت از ایجاد شکاف بین بخش سیاسی جنبش دانشجویی و قاطبه دانشجویان دارد و نشان می‌دهد مساله اصلی اکثریت بدنه دانشجویان کشور مسائل سیاسی نیست و به همین دلیل از گرایشات سیاسی نتوانسته‌اند همچون دهه‌های ۶۰ و ۷۰ فضای پررونقی را در جریان دانشجویی حامی خود ایجاد کنند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: به نظر می‌رسد امروزه جنبش دانشجویی نیاز به افق جدیدی از فعالیت‌ها دارد، امروزه باید آرمان آزادیخواهی در قالب تکیه بر آزادی‌های قانونی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین شکل بگیرد تا امکان سواستفاده از آن توسط گروه‌های هرج و مرج طلب یا معاند به وجود نیاید، آرمان عدالت‌گرایی نیز در قالب مطالبه و برخورد با تخلفات قانونی و نهضت قانون‌گرایی به یک موج فزاینده تبدیل شود.

هاشمی تصریح کرد: جنبش دانشجویی باید بتواند شور دانشجویان را به کنش‌گری هدفمند تبدیل کند که مسیر آن از طریق تبدیل کنشگری دانشجویی به هیجان مثبت که لازمه آن داشتن معنا و هدف و سپس تحقق دستاورد است، می‌گذرد.

وی گفت: جنبش دانشجویی در آینده ناگزیر است که فراتر از سیاست در حوزه فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی علمی ورود کند تا بتواند خاطرات جنبش دانشجویی اثرگذار گذشته را تکرار کند و از مدیریت دانشگاه‌ها نیز انتظار می‌رود که همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه‌های ریاست جمهور، بسترهای لازم را برای تجدید رونق و فعالیت‌های جنبش دانشجویی فراهم کند.