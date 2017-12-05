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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

با وصول ۲۱۵ مقاله؛

همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در اردبیل برگزار شد

همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در اردبیل برگزار شد

اردبیل-سومین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این همایش به نقش اردبیل در تاریخ سیاسی کشور اشاره کرد و افزود: اردبیل در طول تاریخ همواره مرکز اتحاد و وحدت بوده است.

سید ناصر اسحاقی با تاکید به اینکه قبل از شکل گیری حکومت صفوی ایران به شکل ملوک الطوایفی اداره می شد، افزود: صفویه با بهره گیری از عرفان عملی و اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی توانست کشور ایران را یکپارچه سازد.

وی متذکر شد: امروز همچنان اردبیل مرکزیت وحدت و اتحاد بوده و در اقدامی پژوهشی به نیاز روز جامعه اسلامی یعنی مناظره و گفتگو پاسخ داده است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان ادامه داد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتگو است تا از مناقشه و تفرقه که اقدام فرق است در امان باشد.

اسحاقی با اشاره به برگزاری دو دوره همایش مناظرات رضوی ادامه داد: این اقدام فرصت تبادل و هم اندیشی محققان با هدف قرار گیری زیر سایه هدایت قرآن کریم و اهل بیت (ع) است.

وی با اشاره به ارتقا این همایش و برگزاری در سطح بین المللی افزود: در این دوره ۲۱۵ مقاله توسط ۳۸۰ محقق به دبیرخانه واصل شد که رشد افقی، عمقی و عمودی با نسبت مقالات سال گذشته دارند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان با اذعان به انتخاب ۱۲ مقاله برگزیده افزود: در نظر داریم در سال های آتی اردبیل به قطب مناظره و گفتگو تبدیل شود.

کد مطلب 4163679
محمد میرزایی ناطق

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