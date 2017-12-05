تنها مسیر پیشرفت یک جامعه توجه به مقوله آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در جمع مسئولان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز که به مناسبت معرفی رئیس جدید آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: تنها مسیر پیشرفت یک جامعه و نهادینه شدن هنجار های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مقوله آموزش و پرورش است.

وی افزود: آینده جامعه را در امروز مدارس ببینید که این مهم نیازمند همراه بودن تمامی دستگاه های اجرایی است.

مدیر کل آموزش و پروش خراسان رضوی از تهیه ۱۲۹ شاخص و ۴۵۲ برنامه کلیدی در آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد و گفت: تحول در سایه پنج برنامه که متشکل از ارتقاء فرهنگ نماز، قرآن وعترت، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت رخ می دهد که سربلندی جامعه ما در سایه این فرهنگ است.

وی زنده نگهداشتن یاد وخاطر شهدا را در صدر برنامه های آموزش و پرورش دانست و گفت: سال گذشته یک هزار یادواره شهدا در مدارس خراسان رضوی برگزار شد.

کاظمی ارتقاء مدیران واحد های آموزشی را اولویت بعدی و ارتقاءکیفی وکمی ابتدایی و راهنمایی را از دیگر اولویت های آموزش و پرورش خراسان رضوی برشمرد و تصریح کرد: توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقاء منزلت فرهنگیان ازمهم ترین برنامه های سال جاری خواهد بود که گزارشات آن به اطلاع مدیران خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در تهیه پیوست تمام برنامه های آموزش و پرورش خراسان رضوی به دلیل همجواری با حضرت رضا (ع) به سیره رضوی توجه ویژه شده است.

کاظمی درپایان ضمن قدردانی از زحمات سید احمد باقری به عنوان یکی از مدیران نمونه استان رضا رفسنجانی را به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش طرقبه شاندیز معرفی کرد.

گفتنی است در این مراسم مردم و مسئولین و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای طرقبه وشاندیز حضور داشتند.