وحدت مسئله راهبردی و استراتژیک دنیای اسلام است

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهرضمن عرض تبریک بمناسبت ولادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت : وحدت ، اتحاد سیاسی و همدلی مسلمانان یکی از مهم ترین راهبردهای امروز دنیای اسلام است و پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در مناطق غرب آسیا برگرفته از همین وحدت و همدلی است و باید به عنوان یک الگو برای سایر کشورهای اسلامی معرفی شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر هرچه باشکوه تر برگزار شدن اعیاد پیش رو افزود : طرح اختلاف بین ملت های مسلمان و دولت های اسلامی مهم ترین کید دشمنان است که می خواهند با آتش افروزی و جنگ و خونریزی در منطقه به اهداف و منافع خود در این منطقه دست یابند و نفوذ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ریشه های دینی و قرآنی وحدت تصریح کرد : مسلمانان در بسیاری از موارد با هم اشتراکاتی دارند که بسیار هم حائز اهمیت است و باید با تقویت این اشتراکات زمینه همدلی و اتحاد بین شیعیان و برادران اهل تسنن فراهم شود.

استاد حوزه علمیه مازندران ضمن اهمیت به آموزه های اسلام حول نبی مکرم اسلام (ص) در دنیای اسلام و اتحاد و همدلی و برادری مسلمانان در شرایط بسیار حساس منطقه و جهان اسلام بیان داشت : مستکبرین عالم با پرورش داعش و جریان های تکفیری و وهابی در منطقه درصدد تخریب چهره اسلام در جهان هستند که باید با هوشیاری و بصیرت مسلمانان در برابر اهداف شوم آنان ایستادگی کرد.

حجت الاسلام ناصر شکریان در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به موج بیداری اسلامی در سال های اخیر در برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: نقطه مقابل وحدت در جوامع اسلامی تفرقه و اختلاف است که آفت امروز برخی جوامع اسلامی است و برخی کشورهای مرتجع عربی هم به آن دامن می زنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه اتحاد را از مهم ترین ارکان پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی دانست و اظهار داشت : اتحاد از مهم ترین لوازم پایداری در جهان اسلام است که باید با وحدت و انسجام برای عظمت و سربلندی دنیای اسلام و نظام اسلامی تلاش کرد و باید روز به روز انسجام و برادری در دنیای اسلام افزایش پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) را نمایش عظیم وحدت آفرین دنیای اسلام دانست و تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران بعد از پیروزی انقلاب در هشت سال دفاع مقدس و بیش از سه دهه عمر این نظام را با ایستادگی ، پایداری و مقاومت در سایه وحدت حول محور ولایت با پیشرفت های عظیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... تکنولوژی امروز به عنوان الگویی ممتاز در منطقه و جهان معرفی شده است.