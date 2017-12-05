راه اندازی تیم های واکنش سریع هلال احمر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امان الله جهانبین ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این مهم در سال گذشته عملیاتی شده است و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز اجرایی خواهد شد.

جهانبین ابراز داشت: همچنین در حوزه معاونت امداد و نجات، ۱۰ پایگاه ثابت، موقت و سیار فعال است.

جهانبین تصریح کرد: تعداد امداد گران و نجات گران داوطلب در حوزه معاونت امداد و نجات یکهزار و ۲۶۸ نفر است که ۵۳۱ زن و ۷۳۷ مرد در این حوزه فعالیت دارند.

جهانبین بیان داشت: ۷۵ ‌تیم عملیاتی به ظرفیت ۳۷۵ نفر در این راستا آموزش های مناسب را دیده اند و بر اساس رسالت ها حرکت می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به حادثه زلزله غرب کشور اشاره کرد و گفت: در همان ساعت اولیه حادثه، تیم های امدادی ما به حالت آماده باش درآمدند و زمینه اعزام تیم های امدادی و عملیاتی فراهم شد.

جهانبین اظهار کرد: با توجه به اینکه استان های معین برای پوشش امدادی در این حادثه مشخص شدند، استان ما به عنوان پشتیبان استان های معین بود.

وی از اعزام دو تیم به ظرفیت ۳۰ نفر به مناطق زلزله زده خبر داد و بیان داشت: تیم اول به مدت ۱۰ روز در راستای اسکان اظطراری و نیازهای این حوزه و تیم دوم با هدف توزیع چهار هزار بسته غذایی با استاندارد مناسب برای پوشش در منطقه سرپل ذهاب فعالیت داشت.

جهانبین با اشاره به راه اندازی پایگاه های ثابت و سیار جمع آوری کمک برای زلزله زدگان عنوان داشت: ۱۶ پایگاه ثابت و سیار در سطح استان فعال شد و در همین راستا با معرفی شماره حساب، ۱۲۱ میلیون تومان کمک نقدی و در حوزه اقلام، کالاهایی به ارزش ۶۸۰ میلیون تومان جمع آوری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: کالاهای جمع آوری شده در قالب کاروان استان به مناطق زلزله زده اعزام شد.

جهانبین به خدمات رسانی به مناطق محروم استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری ۱۵ کاروان سلامت به روستاهای محروم استان اعزام شده اند.

وی طرح های همای رحمت، فرشتگان رحمت و حمایت ماندگار را از اهم طرح های کمک به خانواده های کم بضاعت، بی سرپرست و بد سرپرست دانست و گفت: طرح های ارمغان مهر و پنجره های امید نیز از دیگر برنامه های اجرایی این جمعیت است.

جهانبین عملیات رها سازی را از مهمترین رسالت های حوزه امداد رسانی این جمعیت عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال ۹۵ و ۹۶، ۵۰۴ عملیات جاده ای، ۶۰ مورد کوهستان، ۱۱۰ مورد رهاسازی و دو مورد نیز مربوط به ریزش آوار بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از آموزش خانواده ها در قالب طرح خادم خبر داد و گفت: مربیان ما در قالب این طرح در خانواده ها حضور پیدا کرده و برای تحقق هدفگذاری آموزش های طرح و دستیابی به اهداف آموزشی اقدام خواهند کرد.

وی افزود: ‌همچنین مانورها و برنامه های متعددی در راستای آگاه سازی جامعه و پیشگیری از حوادث انجام خواهد شد.