اجرای برنامه «ابالزهرا(س)» ویژه بانوان در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام مهدی شجاع اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) ویژه برنامه «ابالزهرا(س)» به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ویژه بانوان زائر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ویژه برنامه سه‌شنبه ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، بیان کرد: در این برنامه کارگاه‌های تدبر در سیره پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) با حضور اساتید حوزه و دانشگاه ویژه مادران و دختران تبیین و بررسی می‌شود.

رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین در این ویژه برنامه تصویرسازی و کتابت آیات کلام الله وحی نیز توسط اساتید مجرب دارالقرآن همچون خانم‌ها مقیمی، هزاره، شادکام، شریفی، جلیلی، مطیعی، دوست محمدی، متولی، صادق زاده و جهانیان برگزار می‌شود.

وی در ادامه به برگزاری جشن‌های «در سایه سار رضوان» ویژه بانوان اشاره کرد و افزود: این ویژه برنامه در ایام هفته وحدت هر روز از ساعت ۱۰ صبح به شکل جشن، مولودی‌خوانی، سخنرانی و مسابقه در رواق حضرت فاطمه زهرا(س) دایر است.

شجاع برگزاری جشن‌های «دختران فاطمی» را از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده ویژه نونهالان و نوجوانان دختر و مادران در هفته وحدت دانست و گفت: این جشن پانزدهم آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ ویژه در رواق حضرت زهرا(س) برگزار می‌شود.