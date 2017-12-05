۱۵ زندانی زن واجد شرایط در استان البرز آزاد شدند

محمدباقر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و با قدردانی از مساعدت خوب خیرین البرزی در خصوص آزادی زندانیان واجد شرایط، اظهار کرد: در هشت ماهه سال جاری تاکنون ۲۷۴ نفر آزادی واجد شرایط در استان با بدهی بالغ‌بر ۳۲ میلیارد تومان آزادشده‌اند.

وی بابیان اینکه ۱۵ نفر از زندانیان یادشده را بانوان تشکیل می‌دادند، افزود: اولویت نخست ستاد دیه استان البرز در راستای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط آزادی و غیره بزه، به بانوان معطوف شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۱۵ نفر زندانی واجد شرایط آزادی در زندان به سر می‌برند که از این تعداد ده نفر خانم هستند، گفت: میزان بدهی این زندانیان در مجموع ۴۸ میلیارد تومان است.

مقدسی بیان کرد: ۶۰ درصد از زندانیان یادشده را بدهکاران مالی، ۳۴ درصد مهریه و نفقه همچنین شش درصد دیگر را بدهکاران دیه تشکیل می‌دهند که امیدواریم با مساعدت بیش‌ازپیش خیرین و گذشت شاکیان به کانون گرم خانواده‌های خود بازگردند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت خیرین برای آزادی زندانیان در سال جاری بسیار خوب بوده است، خاطرنشان کرد: مردم منطقه عظیمیه کرج در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) با برگزاری جشن گل‌ریزان بستر آزادی هشت زندانی را فراهم کرده‌اند.