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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

نماینده مردم شرق گلستان:

اقدام مناسبی برای اشتغال معلولان انجام نشده است

اقدام مناسبی برای اشتغال معلولان انجام نشده است

گرگان- نماینده مردم مرواه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اشتغال معلولان مناسب نیست و تا کنون اقدام مناسبی برای اشتغالزایی این افراد انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی صبح سه شنبه در همایش وحدت اقوام، معلولان و بهزیستی اظهار کرد: معلولان از بدنه جامعه جدا نیستد و توجه  و رسیدگی به وضعیت معلولان وظیفه همه دستگاههای اجرائی است.

وی در رابطه با محور همایش گفت: اشتراک ز یادی در حوزه فرهنگی بین اقوام استان وجود دارد و باید تلاش کنیم از این تنوع قومی و فرهنگی برای هم افزایی استفاده کنیم.

کوسه غراوی افزود: با وجود رتبه بالای گلستان در زمینه معلولیت ها می طلبد تا همه مسئولان استانی برای رفع مشکلات معلولان قدم بردارند و ما نمایندگان هم به نوبه خود قول می‌دهیم برای دفاع از حقوق معلولان در اجرایی شدن بخشی از لایحه قانون حمایت از معلولان تلاش خود را بکار گیریم.

کد مطلب 4163706

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