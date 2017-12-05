اقدام مناسبی برای اشتغال معلولان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی صبح سه شنبه در همایش وحدت اقوام، معلولان و بهزیستی اظهار کرد: معلولان از بدنه جامعه جدا نیستد و توجه و رسیدگی به وضعیت معلولان وظیفه همه دستگاههای اجرائی است.

وی در رابطه با محور همایش گفت: اشتراک ز یادی در حوزه فرهنگی بین اقوام استان وجود دارد و باید تلاش کنیم از این تنوع قومی و فرهنگی برای هم افزایی استفاده کنیم.

کوسه غراوی افزود: با وجود رتبه بالای گلستان در زمینه معلولیت ها می طلبد تا همه مسئولان استانی برای رفع مشکلات معلولان قدم بردارند و ما نمایندگان هم به نوبه خود قول می‌دهیم برای دفاع از حقوق معلولان در اجرایی شدن بخشی از لایحه قانون حمایت از معلولان تلاش خود را بکار گیریم.