به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای بود که مصدومیت بلای جان تیم سپیدرود شده بود و علی نظرمحمدی نمی‌توانست همه مهره‌هایش را در اختیار داشته باشد.

خبر خوب برای هواداران تیم سپیدرود قبل از دیدار با پرسپولیس این است که بعد از هفته‌ها همه بازیکنان مصدوم این تیم رسیده‌اند و در صورت نیاز قادر به حضور در بازی مقابل پرسپولیس هستند.

حسین ابراهیمی، امید سام کن و محمد نزهتی سه بازیکن تیم سپیدرود بودند که بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت در دیدار هفته پانزدهم سپیدرود مقابل پرسپولیس قادر به حضور در میدان هستند.

دیدار سپیدرود و پرسپولیس به میزبانی سرخپوشان رشت از ساعت ۱۵ چهارشنبه ۱۵ آذر برگزار می‌شود.