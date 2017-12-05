اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرایی شدن طرح مشارکتی مردم در راستای احداث سازه آبخیزداری روستای کندر واقع در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: مرحله اول اجرای عملیات سازه آبخیزداری روستای کندر در سال ۸۸ نهایی شد.

وی بابیان اینکه در این روستا یک سد شاخص باهدف کنترل سیل و تأمین آب به‌صورت دومنظوره احداث‌شده بود، افزود: این سد ۵۰ هزار مترمکعبی به مدت پنج سال مورداستفاده روستاییان قرار گرفت و ثمرات خوبی را برای این منطقه به همراه داشت.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان البرز به وقوع سیل سال ۹۴ در این منطقه اشاره کرد و گفت: سازه آبخیزداری روستای کندر سبب شد این روستا در حادثه سیل سال ۹۴ با خسارات کمتری مواجه شود به همین منظور مردم خواستار مشارکت در اجرای طرح سازه آبخیزداری روستا شدند.

وی بابیان اینکه در وهله نخست سازمان اعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون تومان را برای طراحی دو سازه جدید بالا و پایین‌دست سازه قبلی مصوب کرد، ادامه داد: این امر سبب شد روستاییان برای تسریع در انجام امور اعلام آمادگی کنند.

بیات گفت: اعلام آمادگی روستاییان موجب شد سازمان میزان اعتبار را به دو برابر یعنی چیزی حدود ۶۰۰ میلیون تومان افزایش دهد که نوید خوبی برای مردم بود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان البرز با اشاره به اینکه نبود راه دسترسی مشکل عمده پیش روی این پروژه بود که با مشارکت مردم برطرف شد، تصریح کرد: مردم با صرف اعتباری بالغ‌بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان راه پیش روی اجرای این پروژه را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تحت نظر اداره کل منابع طبیعی به‌منظور کاهش تخریب محیط‌زیست احداث کردند.

وی بابیان اینکه یکی از دو سازه آبخیزداری داری یادشده با پیشرفت ۶۰ درصدی و دیگری با پیشرفتی حدود ۱۰۰ درصد در حال انجام و اجرا است، گفت: خوشبختانه مجمع خیرین استان البرز نیز قول مساعدت ۸۰ میلیون تومانی در خصوص تکمیل این پروژه را داده است.