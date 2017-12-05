آلودگی هوای شهرستان ساوجبلاغ از مرز هشدار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۳۸ است که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس دارد.
شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ با قرار گرفتن روی عدد ۱۶۰ از مرز هشدار گذشته و برای همه گروهها در وضعیت ناسالم قرار دارد.
همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد نیز با قرار گرفتن روی عدد ۱۳۱ برای گروههای حساس در وضعیت ناسالم است.
گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروهها ناسالم میشود.
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