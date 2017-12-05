شناسایی ۲۵ پروژه ساخت و ساز در حریم نوشهر/ طرح تفصیلی بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار درویشی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران بابیان اینکه در حال حاضر نگرانی ما درزمینهٔ سازه‌ای نیست اظهار داشت: اکنون درزمینهٔ سازه‌ای مشکل نداریم و به کیفیت مطلوب درزمینهٔ سازه‌ای رسیده‌ایم.

وی بابیان اینکه نگرانی اصلی ما که عمر ساختمان را کاهش می‌دهد، تأسیسات ساختمان است افزود: برای این مسئله از کمیته‌های تخصصی استفاده می‌کنیم تا مشکلات موجود را رفع کنیم.

وی ادامه داد: وسواس و حساست نسبت به سازه در سال‌های قبل سبب شده تا توجه کمتری به حوزه تأسیسات صورت گیرد.

رئیس دفتر نمایندگی نظام‌مهندسی ساختمان نوشهر یادآور شد: در شش ماه اول سال جاری ۲۵ پروژه شامل ۳۰۰ هزار مترمربع شناسایی‌شده که در حریم شهری در حال ساخت است و دارای مشکلاتی ازنظر است.

درویشی نژاد ادامه داد: کل متراژ و پروانه‌های صادره در شهرستان ۲۰۰ هزار مترمربع است اما ۲۵ پروژه حریم شهری که از سوی سازمان همیاری شهرداری‌ها در حال اجرا است بیش از سهمیه شهرستان است.

رئیس دفتر نمایندگی نظام‌مهندسی ساختمان نوشهر ادامه داد: بسیاری از این ساختمان‌ها دارای نگهبان و بادیگارد هستند که از ورود مهندسان و ناظران برای بازدید جلوگیری می‌کنند.

درویشی نژاد شمار اعضای این دفتر آر هزار و ۷۰۰ نفر در رشته‌های هفت‌گانه اعلام کرد و گفت: بیشتر اعضای در چهار رشته فعالیت دارند.

وی با عنوان اینکه نظام‌مهندسی از طریق هیئت‌رئیسه اداره می‌شود گفت: ترکیب پنج نفره به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه نظام‌مهندسی فعالیت دارند و کنترل و نظارت از اهداف اصلی نظام‌مهندسی به شمار می‌رود.

رئیس دفتر نمایندگی نظام‌مهندسی ساختمان نوشهر خواهان تجدید نظر در طرح تفصیلی نوشهر شد و گفت: طرح تفصیلی نوشهر مربوط به دوره ۱۰ ساله بود و اکنون دوره آن تمام شد و پیشنهاد این است که طرح تفصیلی با مشاوره مهندسان بومی تهیه شود.

وی تصریح کرد: اگر طرح تفصیلی بازنگری اساسی شود بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش می یابد و این امر سبب می شود تا نظام مهندسی از همان ابتدای ساخت و ساز روی آن نظارت و کنترل داشته باشد.