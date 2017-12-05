مسئولان گلستان از توانمندی معلولان بیشتر بهره بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد تربتی نژاد صبح سه شنبه در همایش وحدت اقوام، معلولان و بهزیستی اظهار کرد: زمان آن رسیده تا جامعه دیدگاه خود را نسبت به معلولان و توانتمندی های آنان عوض کند و این امر با حمایت مسئولان و شناساندن توانمندی معلولان و ایجاد امکانات برای آنان میسر خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع قومی در استان بیان کرد: با توجه به اینکه گلستان یک استان مرزی است، توجه به ظرفیتهای قومی یکی از راههای مهم توسعه استان است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شور ای اسلامی افزود: سازمان بهزیستی وظایف سنگینی را در جامعه برعهده دارد و چنانچه خواهان توسعه این سازمان و بهبود وضعیت معلولان و دیگر مددجویان این سازمان هستیم، باید تمام دستگاههای اجرائی و حتی نمایندگان مجلس استان در شورای اسلامی در این امر خطیر بهزیستی رایاری کنند.